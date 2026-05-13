Congo-Kinshasa: 383 nouveaux infirmiers s'engagent à travailler dans le respect de l'éthique à l'Équateur

383 nouveaux infirmiers se sont engagés ce mardi 12 mai à Mbandaka à exercer leur métier dans le respect de l'éthique et de la déontologie, à l'occasion de la Journée internationale de l'infirmière. La cérémonie de prestation de serment a été présidée par le gouverneur intérimaire de l'Équateur, Thomas Boyenge Ifaso.

Un renfort pour la couverture sanitaire universelle

Ces nouveaux infirmiers sont issus de la ville de Mbandaka ainsi que des sept territoires de la province : Bikoro, Ingende, Lukolela, Bolomba, Basankusu, Bomongo et Makanza. En prêtant le serment de Florence Nightingale, ils se sont engagés à exercer leur métier dans le respect de l'éthique et de la déontologie.

Leur mission s'inscrit dans le cadre du programme national de couverture sanitaire universelle, visant à dispenser des soins de qualité et à soulager la souffrance des patients au sein des structures médicales de la région.

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Les effectifs de l'Ordre en progression

Avec cette nouvelle vague, l'Ordre des infirmiers de l'Équateur enregistre une augmentation significative de ses effectifs. Selon son président provincial, Jean-Claude Mokobela :

La province compte désormais 1 910 infirmiers officiellement inscrits.

L'intégration de ces nouveaux membres renforce la capacité de réponse sanitaire de la division provinciale de la santé.

Plaidoyer pour l'amélioration des conditions sociales

La cérémonie a également servi de tribune pour porter des revendications des infirmiers. Jean-Claude Mokobela a interpellé le gouvernement central sur la nécessité d'améliorer les conditions socioprofessionnelles et la rémunération des infirmiers en RDC.

De son côté, Boku Chérif, président urbain de l'Ordre, a rappelé aux autorités et aux ONG partenaires l'obligation légale de n'employer que des infirmiers assermentés. Il s'est appuyé sur l'article 5 de la loi du 13 juillet 2016, qui régit l'exercice de la profession en République démocratique du Congo.