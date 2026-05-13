Congo-Kinshasa: Les FARDC reprennent sans combats le contrôle de plusieurs localités dans la plaine de la Ruzizi

Les Fores armées de la RDC (FARDC), se sont déployées le mardi 12 mai, dans la localité de Luvungi et ses environs, en territoire d'Uvira au Sud-Kivu. Ce retour de l'armée congolaise fait suite au retrait, sans combat, des troupes de l'AFC/M23 et de leurs alliés qui occupaient ces entités depuis plusieurs mois.

Présence militaire renforcée sur la RN5

Le redéploiement des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) s'est intensifié le long de la route nationale numéro 5 (RN5). Outre Luvungi, les troupes ont repris position dans plusieurs localités abandonnées par les rebelles notamment Sange, Kabunambo, Nyakabere, Mutarule, Luberizi et Bwegera.

Le lieutenant Reagan Mbuyi Kalonji, porte-parole des opérations Sokola 2 Sud au Sud-Kivu, précise que cette rentrée dans Luvungi a eu lieu en début d'après-midi, marquant la fin de l'occupation par les troupes rwandaises et leurs supplétifs (M23, Twirwaneho et RED-Tabara).

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Dénonciation de pillages

Malgré ce retrait sans affrontement, le bilan pour les populations civiles est lourd. L'armée dénonce des exactions qui auraient été commises par les rebelles avant leur départ. À Sange comme à Luvungi, des actes de pillage, de saccage et de vandalisme des biens de la population ont été rapportés par les habitants.

Espoir d'une normalisation

Pour le porte-parole militaire Lieutenant Reagan Mbuyi Kalonji, ces avancées sont le fruit d'une combinaison d'efforts militaires et de l'action diplomatique menée par le chef de l'État. La population locale espère désormais que ce retour sous contrôle gouvernemental favorisera une reprise durable des activités socio-économiques et la sécurisation définitive de la plaine de la Ruzizi, rapportent des sources locales.