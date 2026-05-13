Cote d'Ivoire: Professionnalisation des créateurs de contenu - Créative.ci ouvre un appel à talents

Dans le cadre du programme C2D Culture, l'initiative Créative.ci ouvre une nouvelle phase de recrutement destinée à renforcer la professionnalisation des métiers de la création numérique et audiovisuelle.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au lundi 18 mai 2026 et s'adresse aux jeunes passionnés désireux de transformer leur créativité en véritable parcours professionnel dans les industries culturelles et créatives.

Cette opportunité concerne un large éventail de profils évoluant déjà ou souhaitant évoluer dans l'univers de l'image et du récit visuel. Sont notamment ciblés : vidéastes, réalisateurs, monteurs, créateurs de contenus digitaux, scénaristes, cadreurs, photographes ainsi que motion designers et créatifs visuels. Au-delà des compétences techniques, le programme s'adresse également à celles et ceux qui rêvent d'intégrer les métiers du cinéma, de la production audiovisuelle et de la création de contenus pour les réseaux sociaux.

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Le programme, qui s'étend sur une durée de quatre mois, propose un dispositif complet d'accompagnement structuré autour de plusieurs axes. Les participants sélectionnés bénéficieront d'une formation entrepreneuriale visant à renforcer leur capacité à structurer des projets viables, d'un accompagnement personnalisé adapté à leurs profils, ainsi que d'un accès privilégié à des mentors et professionnels expérimentés des industries culturelles et créatives (ICC).

À cela s'ajoutent des formations techniques spécifiques aux métiers de l'audiovisuel, ainsi qu'une intégration au sein de la communauté Créative.ci, favorisant le réseautage et les collaborations.

L'objectif affiché de cette initiative est clair : contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de créateurs professionnels capables de produire des contenus compétitifs, innovants et porteurs de valeur économique et culturelle.

Dans un contexte marqué par la montée en puissance des plateformes numériques et de l'économie de l'attention, la structuration des talents devient un enjeu stratégique majeur.

Les candidats intéressés sont invités à soumettre leur dossier via la plateforme dédiée :Appel à candidatures Créative.ci - C2D Culture

Ils doivent également envoyer une vidéo de présentation par WhatsApp permettant d'évaluer leur motivation, leur univers créatif et leur potentiel artistique.

À travers cet appel, Créative.ci entend renforcer la dynamique des industries culturelles et créatives en Côte d'Ivoire et offrir de nouvelles perspectives aux jeunes talents. Le programme se positionne ainsi comme un véritable tremplin vers la professionnalisation, l'innovation et la création d'opportunités économiques durables dans le secteur audiovisuel.