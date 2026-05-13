Angola: Le SNCP et la BAD signent des accords pour la professionnalisation des marchés publics au pays

Luanda — Le Service National des Marchés Publics (SNCP) et la Banque Africaine de Développement (BAD) ont signé ce mardi à Luanda, deux contrats de conseil visant à renforcer les capacités et la professionnalisation du secteur des marchés publics en Angola.

Ces accords ont pour objectif d'améliorer l'efficacité de l'administration publique angolaise, en alignant les pratiques nationales sur les normes internationales de bonne gouvernance. Ces instruments juridiques résultent du partenariat entre le SNCP (ministère des Finances) et l'Unité de mise en oeuvre du Projet Crescer (ministère du Plan) et sont insérés dans le Projet d'emploi pour les jeunes en Angola (projet Crescer).

Selon les accords, le projet est divisé en deux volets : le premier se consacre sur l'élaboration de la stratégie de professionnalisation et le second sur la mise en place d'un modèle de compétences avec son cadre de certification pour les techniciens du secteur. Parmi les principaux objectifs stratégiques de ces accords figure l'adoption d'une stratégie globale qui servira de base à la réforme et à la modernisation de la force de travail dans les domaines de marchés publics.

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À cette fin, l'objectif est de promouvoir la modernisation institutionnelle : mise à jour du cadre opérationnel des unités contractantes, certification des cadres : création d'un référentiel de compétences pour garantir une plus grande rigueur dans la gestion des fonds publics. À cela s'ajoute le projet d'appui à la diversification : contribuer à l'embauche des jeunes dans les secteurs de l'agriculture, des transports et des énergies renouvelables.

Lors de cet événement, Quissaque Dala, coordinateur de l'Unité de mise en oeuvre du projet Crescer, a estimé que la signature des accords marquait le début des réformes concernant la professionnalisation du métier de gestionnaire des marchés publics et la création d'un cadre de compétences spécifique pour le secteur.

Il a souligné que ce projet est d'envergure nationale et vise à former et à renforcer les compétences des agents publics dans tout le pays, à la suite des expériences récentes et des missions de supervision menées à l'intérieur, en particulier dans la province de Moxico. « Ces mesures sont fondamentales pour structurer et améliorer l'efficacité des marchés publics en Angola », a-t-il souligné.

De son côté, le coordinateur des programmes de la BAD, Janeiro Janeiro, a déclaré que cet accord permettra la certification professionnelle et la reconnaissance des fonctionnaires angolais comme experts en marchés publics à différents niveaux.

Pour lui, cet accord permettra de retenir les talents et de réduire la fuite du personnel qualifié vers d'autres secteurs, et de veiller à ce que l'investissement public dans la formation soit plus rentable et à fort impact. Selon Janeiro Janeiro, un autre atout réside dans la qualité institutionnelle, où la partie du conseil devra élaborer des stratégies, des plans d'action et des documents de haute qualité, en conformité aux normes internationales.

« La nécessité de ces réformes a été identifiée lors d'une évaluation du système des marchés publics angolais, réalisée en avril 2024, selon la méthodologie MAPS II. Cette étape réaffirme l'engagement de la banque à travers son soutien aux efforts de développement déployés par le gouvernement angolais », a-t-il déclaré.

Le Projet Crescer est une initiative stratégique bénéficiant du soutien financier et technique de la BAD, pour réduire la pauvreté par la promotion de l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du directeur national pour les marchés publics, Osvaldo Ngoloimwe, et de celui de la coopération internationale pour le développement du ministère de la Planification, Gil Henriques.