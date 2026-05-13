Angola: Le Président angolais s'entretient avec le Premier ministre algérien

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a accordé ce mardi une audience privée au Premier ministre d'Algérie, Sifi Ghrieb.

Cette rencontre s'est déroulée avant d'autres engagements dans le cadre de sa visite en Algérie. Tout au long de la journée, le chef de l'État angolais a visité la station de dessalement d'eau de mer de Fouka 2, située dans la wilaya de Tipaza, à l'ouest d'Alger, ainsi que l'École supérieure d'intelligence artificielle.

Relations bilatérales

Les relations entre l'Angola et l'Algérie remontent à la période de la Lutte de libération nationale, durant laquelle l'État algérien a apporté un soutien politique, diplomatique et militaire aux mouvements nationalistes angolais. Suite à la proclamation de l'indépendance nationale en novembre 1975, l'Angola et l'Algérie ont établi des relations diplomatiques en 1976 et consolidé leur coopération par la signature de l'Accord général de coopération économique, scientifique et technique, paraphé à Luanda le 15 avril 1983.

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Depuis lors, l'Angola et l'Algérie renforcent leurs partenariats dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz, des ressources minérales, de l'agriculture, de l'éducation, des transports, de la défense et de la formation technique et professionnelle. Ces dernières années, les deux États ont intensifié leurs consultations politiques et leurs contacts bilatéraux, notamment avec la signature, en avril 2025, d'un mémorandum d'entente portant création d'un mécanisme de consultation politique permanent.