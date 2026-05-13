Angola: La province de Cunene enregistre des cas suspects de dracunculose chez l'homme

Ondjiva — L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a notifié, au premier trimestre de l'année en cours, la détection de deux cas suspects de dracunculose humaine dans la province de Cunene.

La dracunculose, plus communément appelée maladie du ver de Guinée, est une parasitose invalidante provoquée par l'émergence cutanée de la femelle adulte du Dracunculus medinensis, un ver filiforme pouvant atteindre 60 à 100 centimètres. Selon les données du Programme d'éradication de la dracunculose de l'OMS consultées par l'ANGOP, 94 cas et infections suspectes ont été enregistrés durant la période de référence, dont deux chez l'être humain, 91 chez des canidés et un cas chez un félin.

Les cas ont été signalés dans les municipalités de Cuanhama, Namacunde et Humbe, et les échantillons biologiques ont été transmis au laboratoire d'Atlanta, aux États-Unis. Par rapport à la même période de l'année précédente, une augmentation de 73 cas suspects est observée, soit une hausse de 28,8 %.

Les autorités sanitaires soulignent par ailleurs l'extension de la surveillance épidémiologique aux municipalités de Humbe et Ombadja, ayant permis l'enregistrement du premier cas suspect chez un chat, en plus des cas habituellement observés chez les canidés.

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Les recommandations mettent l'accent sur le contrôle des animaux domestiques, l'implication communautaire dans la surveillance et la prévention, ainsi que le renforcement des actions multisectorielles de sensibilisation, en vue de l'éradication du ver de Guinée en Angola. L'OMS appelle également les communautés locales à assurer un accès sécurisé et contrôlé aux sources d'eau, à renforcer les dispositifs de protection des points d'eau et à garantir l'utilisation correcte des filtres distribués par les agents communautaires. À ce jour, le Cunene demeure l'épicentre de la maladie en Angola, étant la seule province du pays à signaler des cas de dracunculose.