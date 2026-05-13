Angola: L'Italie promeut l'excellence muséale au pays

Luanda — L'ambassadeur d'Italie en Angola, Marco Ricci, a réaffirmé ce mardi à Luanda sa pleine volonté de poursuivre la collaboration avec le pays sur des initiatives visant à promouvoir l'excellence muséale et à renforcer le lien culturel entre les générations.

Le diplomate s'exprimait lors d'un atelier sur les meilleures pratiques de gestion muséale, organisé ce jour à Luanda dans le cadre de la première Journée nationale des musées, qui se déroule dans tout le pays du 5 au 18 de ce mois. À cette occasion, l'ambassadeur a exprimé la volonté de l'Italie de partager son expérience, ses connaissances et ses meilleures pratiques en matière de gestion muséale avec l'Angola. Selon le diplomate, l'Italie se caractérise par une tradition muséale profondément enracinée, avec environ sept mille musées et institutions culturelles, comprenant des galeries, des ensembles monumentaux et des parcs archéologiques.

Marco Ricci a déclaré que cette riche expérience constitue une base solide pour renforcer et approfondir la coopération avec l'Angola. « La présence parmi nous d'éminents spécialistes italiens, notamment le professeur Massimo Osanna, directeur des Musées d'Italie, et Luca Mercuri, directeur des musées les plus prestigieux de Rome, est une expression concrète de la volonté italienne de partager expériences, connaissances et meilleures pratiques avec l'Angola », a-t-il déclaré.

Le diplomate a annoncé que, dans le même esprit de coopération, les professionnelles angolaises Edna Minto, conservatrice de la Fondation Nesrath, et Ana Marquez, directrice du Musée national d'histoire naturelle d'Angola, sont actuellement en Italie pour présenter des programmes d'échange liés au secteur muséal. Marco Ricci a également mentionné que l'Angola et l'Italie partagent une vision commune de la culture comme instrument de dialogue et fondement d'une coopération durable.

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Il a souligné le rôle central des musées en tant que gardiens de la mémoire et espaces ouverts à l'éducation, à la recherche et à l'humanisation. Par ailleurs, le diplomate a insisté sur le fait que la culture est avant tout un instrument de développement durable. Investir dans les musées, c'est investir dans l'éducation des nouvelles générations, la valorisation des identités locales et la promotion du tourisme culturel, contribuant ainsi à la croissance économique et sociale.

Concernant le thème de la conférence, l'ambassadeur a souligné que la gestion moderne des musées exige une rigueur scientifique et technique, ainsi qu'une capacité d'ouverture au public et d'intégration des nouvelles technologies, sans jamais perdre de vue l'authenticité et la préservation du patrimoine. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des musées, célébrée le 18 mai, et vise à promouvoir le rôle des institutions muséales angolaises comme vecteurs de dialogue, de cohésion sociale et de valorisation du patrimoine culturel.

Il réaffirme l'engagement de l'État angolais en faveur de la préservation, de la mise en valeur et de la diffusion du patrimoine muséal, expression de la mémoire collective, de la diversité culturelle et de l'identité historique de l'Angola. Placer l'événement sous le thème « Des musées pour unir un monde divisé» a pour objectif de mettre en relief le rôle actif des musées dans la promotion du dialogue interculturel, de l'inclusion sociale et de la cohésion nationale.

Pendant 13 jours, l'événement propose, entre autres, des expositions temporaires et thématiques, des ateliers, des ateliers pédagogiques, des visites guidées, des activités pédagogiques, la projection de documentaires sur les musées angolais, des tables rondes, des conférences et des débats sur le secteur muséal.