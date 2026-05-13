Angola: La Norvège se propose d'investir dans la production de fruits et de céréales à Malanje

Malanje — L'ambassadeur de Norvège en Angola, Bjornar Dahl Hotvedt, a déclaré lundi que son pays était prêt à investir dans le secteur agricole à Malanje, notamment dans la production de fruits tropicaux et de céréales, dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays.

Dans sa déclaration à l'issue d'une rencontre avec le vice-gouverneur de Malanje du secteur politique, social et économique, Franco Mufinda, le diplomate a indiqué que la Norvège est un grand consommateur de fruits tropicaux, un marché actuellement approvisionné par les importations en provenance d'Amérique latine. L'ambassadeur a reconnu que l'Angola est un grand producteur de denrées alimentaires et, lors de sa rencontre avec les membres du gouvernement local, il a été informé sur les potentialités agricoles de la province de Malanje.

Selon Hotvedt, Malanje offre une excellente base pour de futurs partenariats, même si la mise en oeuvre des investissements exigerait du temps pour se consolider. « Notre visite à Malanje pourrait attirer davantage d'investissements et consolider la présence norvégienne à long terme dans cette province aux potentiels énormes », a-t-il déclaré, et d'ajouter que le succès dépend de l'engagement des entrepreneurs locaux, de la sécurité juridique et d'un environnement réglementaire.

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Il a précisé que la Norvège est un pays importateur de produits alimentaires, étant donné que seul 3 % de son territoire est cultivable, d'où la nécessité d'importer principalement des produits agricoles. Le diplomate a affirmé que la Norvège n'a pas encore de projets directs dans la région, la coopération se fait actuellement par le biais du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), et se concentre sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.

Bjornar Dahl Hotvedt a par ailleurs dit qu'en Angola, la Norvège est seulement visible dans le secteur pétrolier, car c'est là que les intérêts commerciaux sont les plus importants. Concernant sa visite à Malanje, l'ambassadeur norvégien qui fait partie d'une délégation de l'UNFPA, a indiqué que le programme prévoit des visites dans les centres communautaires et hospitaliers, ainsi qu'une conférence sur la santé et les droits sexuels et reproductifs, des sujets qui restent un défi en Angola et, en particulier, à Malanje.