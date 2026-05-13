Le Président de la Commission de l'Union africaine, M. Mahmoud Ali Youssouf, le Secrétaire général des Nations unies M. António Guterres, Président de la République française, M. Emmanuel Macron ont tenu des consultations informelles le 13 mai 2026 au siège de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Les échanges ont porté sur plusieurs questions africaines et internationales d'intérêt commun, sur lesquelles les trois dirigeants ont constaté une forte convergence de vues.

Ils ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme comme cadre indispensable à la recherche de solutions communes face aux défis contemporains liés à la paix et à la sécurité, au développement durable, au climat ainsi qu'aux vulnérabilités économiques globales. Ils ont également souligné l'importance d'une gouvernance internationale plus représentative et plus inclusive, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, et ont reconnu la nécessité d'une représentation africaine conforme à l'esprit du Consensus d'Ezulwini et de la Déclaration de Syrte.

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Les trois dirigeants ont réaffirmé la centralité des solutions africaines aux crises affectant le continent ainsi que l'importance d'un partenariat équilibré entre l'Union africaine et les Nations Unies. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la coordination du soutien international aux efforts africains de prévention des conflits, de médiation et d'opérations de soutien à la paix.

Dans ce contexte, ils ont réaffirmé leur engagement en faveur de la résolution 2719 (2023) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'ils ont identifiée comme une avancée structurante du partenariat entre l'Union africaine et les Nations Unies en matière de paix et de sécurité. Ils ont souligné l'importance de sa mise en oeuvre effective afin d'assurer un financement plus prévisible, durable et soutenable des opérations africaines de soutien à la paix, sans préjudice de la responsabilité principale du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales conformément à la Charte des Nations Unies. Ils sont également convenus de soutenir l'organisation d'exercices de simulation destinés à tester les modalités concrètes de mise en oeuvre de la résolution 2719.

Les échanges ont également permis d'aborder les perspectives de mobilisation internationale en faveur des priorités africaines en matière de paix, de résilience et de développement. À cet égard, les trois dirigeants sont convenus de travailler à l'organisation d'une conférence internationale de mobilisation de ressources du secteur privé en faveur du Fonds pour la Paix de l'Union africaine en marge du Forum de Paris sur la Paix prévu à Paris les 11 et 12 novembre 2026.

Concernant la situation au Moyen-Orient, les trois dirigeants ont réaffirmé leur attachement aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies, notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États ainsi que le règlement pacifique des différends.

Ils ont exprimé leur préoccupation face aux répercussions économiques, énergétiques et alimentaires du conflit sur le continent africain, notamment en matière d'approvisionnement en hydrocarbures et en engrais, avec des conséquences potentielles importantes sur la sécurité alimentaire, les équilibres macroéconomiques et la stabilité sociale des pays africains les plus vulnérables.

Ils ont appelé à un renforcement de la solidarité internationale envers l'Afrique afin d'atténuer les répercussions de ce choc externe sur la sécurité alimentaire du continent. Dans cette perspective, ils sont convenus d'examiner la mise en place, sous conduite africaine, de mesures d'urgence concrètes visant à préserver la sécurité alimentaire des États africains les plus vulnérables face aux perturbations des marchés mondiaux des engrais. À cet égard, la France a indiqué que cette question serait également abordée lors des discussions sur la situation économique mondiale du Sommet du G7 les 15,16 et 17 juin prochains à Évian.

Le Président de la Commission de l'Union africaine, le Secrétaire Général des Nations unies, et le Président de la République française ont réaffirmé leur volonté de poursuivre la promotion de réponses collectives, solidaires et durables aux défis de paix, de sécurité et de développement affectant le continent africain et le système international.