Congo-Brazzaville: Boxe - La fédération nationale va se doter d'un nouveau bureau

La Fédération congolaise de boxe (Fécoboxe) va renouveler ses instances dirigeantes le 17 mai. Il y a enjeu à tous les postes sauf à celui de trésorier général adjoint.

Gaëtan Nkodia, le président sortant, et Osvald Ikonivoussa Ambofa sont les deux candidats qui vont briguer la présidence de la Fécoboxe. Alain William Okoko Coolv et Bruno Ngouabi disputeront la première vice -présidence. Trois candidats sont en lice pour le poste de deuxième vice-président, notamment Elias Galmich Mfoudi, Maurice Cyr Bienvenu Nguesso et Guy Dominique Tsongo. Ce dernier a également postulé au poste du troisième vice-président avec pour concurrent Hermann Brice Nkaya .

Alain Itiki et Wilfriel Modeste Moungolo Mpoke disputeront la quatrième vice-présidence. Maurice Massamba, Hermann Brice Nkaya et Gilmar Elvis Okoko Ngobe solliciteront les suffrages des électeurs pour le poste de secrétaire général. Gilmar Elvis Okoko Ngobe est encore en lice pour le poste de secretaire général adjoint avec pour concurrent Gracia Dieudonné Mabiala Moukoko.

Mertile Obrèle Moussavou et Jean Pierre Mabomba disputeront le poste de trésorier général. Thony Mbette est le seul ayant postulé comme adjoint.

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Six candidats sont en lice pour être membres, notamment Wilfriel Modeste Moungolo Mpoke, Aimé Patrick Lissassi, Yvon Djimbi Taty, Aristide Kibongui Loukoji, Greta Josiane Andzembo Atemou et Jean Assanga Okemba.

Peggy Gervin Odouranga, Florent Goolfed Mboungou, Bana Kynd Bana Mahoukou, Josyh Vanel Malonga et Jocelyne Désirée Mayema Iloki sont les candidats pour le commissariat aux comptes.