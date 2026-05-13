Afrique: Sommet Afrique-France - Emmanuel Macron annonce 23 milliards d'euros d'investissements

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé, le 11 mai à Nairobi, au Kenya, 23 milliards d'euros d'investissements en faveur de l'Afrique lors du sommet Africa Forward.

Selon l'Élysée, 14 milliards proviennent d'acteurs français publics et privés, et 9 milliards d'investisseurs africains. Ces 14 milliards d'euros comprennent des investissements d'acteurs privés, notamment des entreprises, mais aussi des fondations et fonds d'investissement, et des projets portés par les opérateurs publics de l'aide au développement: l'Agence française de développement, Proparco et la Direction générale du Trésor.

Ces montants couvrent tous types d'instruments financiers, des prêts aux subventions, en passant par les prises de participation. Les 9 milliards restants viennent d'investisseurs africains.

Les secteurs prioritaires identifiés par l'Élysée sont la transition énergétique (4,3 milliards d'euros), le numérique et l'intelligence artificielle (3,76 milliards), « l'économie bleue » (3,3 milliards) et l'agriculture (1 milliard). La santé bénéficie, quant à elle, de 942 millions d'euros d'engagements, l'industrialisation de 300 millions et enfin le secteur bancaire et financier de 250 millions. « Le tout va créer plus de 250 000 emplois directs en France et en Afrique », a promis le président français.

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Parmi les annonces concrètes, le groupe maritime français CMA-CGM a confirmé un investissement de 700 millions d'euros pour moderniser un terminal du port kényan de Mombasa.

« Un combat commun » face aux États-Unis et à la Chine

Lors d'une table ronde sur la technologie et l'intelligence artificielle, le président français a développé un argumentaire géopolitique. « Beaucoup de solutions sont fabriquées aux États-Unis ou en Chine. Je pense que nous avons un combat commun : construire notre autonomie stratégique pour l'Europe et l'Afrique. Et si nous la construisons ensemble, nous serons bien plus forts", a déclaré Emmanuel Macron.

En outre, il a plaidé pour un « changement de logique » dans la relation franco-africaine et a également soutenu que l'Afrique avait « besoin d'investissements » plutôt que d'aide publique, que « l'Europe n'est de toute manière plus en mesure de lui fournir en abondance ».

Le président kényan, William Ruto, a formulé des attentes précises. « Nous voulons une architecture financière internationale fonctionnelle, représentative et équitable, qui reconnaisse nos opportunités et qui ne juge pas injustement les économies africaines », a-t-il dit. Le chef de l'Etat kényan participera, d'ailleurs, au prochain sommet du G7, prévu à Évian-les-Bains, à l'invitation de la France. Il a prévu d'y plaider pour un meilleur accès du continent au crédit international.

Notons qu'organisé les 11 et 12 mai à Nairobi, le sommet Africa Forward est le premier du genre tenu dans un pays anglophone. Plus de trente chefs d'État et de gouvernement africains y ont participé aux côtés de dirigeants de grandes entreprises françaises, dont TotalEnergies et Orange, ainsi que d'Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique.