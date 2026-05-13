Sénégal: Revanche contre Malykhin vendredi - Pourquoi Reug Reug joue très gros

Le combat de la confirmation approche pour Reug Reug. Le champion sénégalais des poids lourds de la One Championship remettra sa ceinture mondiale en jeu, ce vendredi 15 mai 2026, face au Russe Anatoly Malykhin, à la Lumpinee stadium de Bangkok, en Thaïlande, lors de l'évènement One Championship « The inner circle ».

L'affiche très attendue entre Reug Reug et Malykhin, prévue, le vendredi 15 mai 2026, marque la revanche entre les deux mastodontes, après la victoire historique du fils de Thiaroye-sur-Mer, en novembre 2024, à One 169. Ce soir-là, Reug Reug avait créé la sensation en infligeant à Malykhin sa première défaite, avant de s'emparer de la prestigieuse ceinture mondiale des poids lourds.

Mais cette fois-ci, le contexte est différent. Désormais champion à battre, le combattant sénégalais se retrouve sous une énorme pression. Car en face, Malykhin revient avec un esprit de revanche et une détermination décuplée. L'ancien roi des lourds, connu pour sa puissance dévastatrice et son agressivité dans la cage, semble transformé depuis sa chute contre Reug Reug. Plus discret ces derniers mois, le colosse russe assure être revenu plus concentré que jamais pour récupérer « sa » couronne. Dans une déclaration relayée par One Championship, Malykhin affiche clairement ses intentions.

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« Je ne vois pas ce combat comme une vraie défaite. Je veux simplement récupérer ma ceinture. Elle lui a été donnée par erreur et il ne la détient que temporairement », a-t-il prévenu avec assurance et sans fanfaronnade. Des propos qui annoncent une confrontation explosive. Habitué aux combats extrêmes, notamment en « mbapatt » et en lutte avec frappe, Reug Reug ne manque pourtant pas de confiance. Avant même de devenir une star du Mma, le Sénégalais affrontait déjà les dangers de la mer à Thiaroye-sur-Mer, où il travaillait comme pêcheur. Sur le site de One Championship, il raconte notamment avoir capturé un espadon de 300 kilogrammes à mains nues avec son équipage.

Une expérience qui, selon lui, a forgé son mental et sa puissance physique. À 34 ans, « la Foudre de Thiaroye » estime que rien ne peut l'ébranler après les épreuves traversées dans l'océan. Mais vendredi, c'est un autre monstre qu'il devra maîtriser dans la cage. Très loin des siens, mais porté par le drapeau national, Reug Reug tentera de conserver sa couronne mondiale face à un Malykhin revanchard et déterminé à redevenir le patron incontesté des poids lourds.