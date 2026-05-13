Le président Adama Barrow a promis de suivre « les voies légales permettant de récupérer les fonds publics » des administrations locales si tel lui est recommandé alors qu'il recevait lundi le rapport tant attendu de la Commission d'Enquête sur les Administrations Locales après trois années d'audiences publiques.

« Nul ne sera traité injustement, » a déclaré le président Barrow à la Résidence Présidentielle. « Toutes les personnes affectées... auront droit à un procès juste et équitable, et toute mesure prise sera conforme à la loi. »

La Commission d'Investigation sur les Administrations Locales, établie en Février 2023, a conduit des audits sur les activités administratives et financières des administrations locales. Les audiences publiques ont débuté en mai 2023 et ont vu des témoins, représentants d'institutions et employés apparaitre devant la commission

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Le président Barrow a déclaré que le gouvernement « procèdera à une analyse profonde et circonspecte du rapport » avant de publier un Livret Blanc contenant les recommandations qui auront été acceptées. Cela pourrait signifier « initier des reformes, si cela est requis ; prendre des mesures disciplinaires, si cela est nécessaire ; et suivre les voies légales permettant de récupérer les fonds publics, si cela a été recommandé. »

Le président considère que cet audit est un outil primordial lui permettant de remplir son rôle de superviseur car : « Son objectif était l'analyse des questions liées aux activités administratives et financières des administrations locales, le renforcement des mécanismes de bonne gouvernance, l'amélioration des prestations publiques, le soutien aux mesures de réforme des administrations locales, et la consolidation des structures de responsabilisation. »

Pour le président Barrow, « les administrations locales sont les organes administratifs les plus proches des populations car elles perçoivent les revenus, gèrent les structures communautaires, soutiennent les projets de développement local, et fournissent des services qui impactent directement les citoyens. »

« Il est primordial par conséquent que leurs opérations soient menées avec efficacité, transparence, professionnalisme et soient strictement soumises aux paramètres définis par la loi, » a-t-il déclaré.

Le président Barrow a déclaré aux fonctionnaires publics que « le service public repose sur la confiance » et que « chaque centime qu'ils perçoivent au nom du peuple » doit être enregistré et utilisé adéquatement. Il a également exhorté les citoyens à « rester déterminés, poser des questions, superviser les budgets des administrations locales, exiger des services publics, et participer de manière constructive à la gestion des affaires locales. »

« Les structures de responsabilisation doivent être impartiales, transparentes, et guidées par les principes de justice naturelle, » a déclaré le président Barrow. « Leurs objectifs ne se limitent nullement à identifier les défaillances et comportements délictueux, mais également à les corriger en vue de prévenir toute répétition. »

Il a annoncé que le rapport sera d'une grande assistance dans la prise de décisions sur la gestion des fonds publics, des mécanismes de passation des marchés publics, la conduite d'audits internes, et la décentralisation. « Que ces enseignements nous aident à améliorer la gouvernance des administrations locales, à mettre en place et soutenir les mécanismes de décentralisation que nos populations méritent, » a-t-il déclaré.

Le président Barrow a adressé ses remerciements aux président et membres de la Commission d'Investigation sur les Administrations Locales pour un travail accompli avec tant « de patience, d'habileté, d'équité, et de dévotion. »

Le gouvernement n'a pas révélé les conclusions du rapport. Les recommandations acceptées et prochaines étapes seront divulguées dans le Livret Blanc.

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