Maroc: Tanger - Hausse de 1,3% de l'IPC en mars dernier

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tanger s'est accru, en mars dernier, de 1,3% par rapport au mois précédent et de 2,1% en glissement annuel.

Ainsi, l'indice des prix des produits alimentaires a progressé de 2,7% en mars dernier par rapport à février, résultat de l'augmentation des prix des "Légumes" de 11,1%, des "Viandes" de 4,6%, des "Fruits" de 3,6%, du "Poisson et fruits de mer" de 2%, du "Café, thé et cacao" de 0,7% et du "Pain et céréales" de 0,1%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

De même, la variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a augmenté de 0,4%, en raison de l'élévation des prix des divisions des "Transports" de 2,8%, du "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" et des "Biens et services divers" de 0,1%.

Aussi, la baisse des prix des divisions des "Communications" de 0,7% et des "Loisirs et Culture" de 0,5%, ainsi que la stagnation des indices des autres divisions n'ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

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Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires s'est accru de 2,7% en mars dernier, sous l'effet de la croissance des prix du "Poisson et fruits de mer" de 25,2%, des "Légumes" de 11,6%, des "Fruits" et du "Café, thé et cacao" de 7%, du "Tabac" de 3,7%, des "Viandes" de 1,5%, du "Lait, fromage et oeufs" de 0,7%, du "Pain et céréales" et des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,3% et du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,2%, rapporte la MAP.

Par ailleurs, la diminution des prix des "Huiles et graisses" de 18% et des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 0,9% n'a pas affecté l'évolution générale.

En revanche, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a également augmenté de 1,7%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une diminution de 1,3% pour la division des "Communications" et une augmentation de 10,9% pour la division des "Biens et services divers".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.