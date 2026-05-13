Tunisie: Menzah VI - Ouverture d'un nouveau complexe culturel

13 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité d'Ariana vient d'inaugurer un complexe multidisciplinaire à El Menzah VI. Fruit d'un investissement de 2,5 millions de dinars, cet établissement ambitieux vise à offrir un second souffle à l'infrastructure culturelle locale, tout en répondant à la pression croissante sur les espaces existants.

L'événement, qui s'est déroulé ce mardi, marque une étape décisive pour la jeunesse et l'enfance de la commune. En renforçant ses structures de proximité, la municipalité d'Ariana ne se contente pas de bâtir des murs ; elle propose une solution concrète à la saturation du centre culturel actuel, dont l'affluence dépasse désormais largement sa capacité nominale.

Ce projet, d'un coût total supérieur à 2,5 millions de dinars, a suivi une trajectoire évolutive avant de prendre sa forme définitive. Initialement conçu comme un simple complexe pour l'enfance par le conseil municipal, le projet a fait l'objet de réajustements techniques majeurs.

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Comme l'a précisé Leila Ayachi, vice-présidente de l'association culturelle de la municipalité d'Ariana, les discussions avec la délégation de la Femme ont révélé des contraintes spécifiques liées aux normes de restauration. En concertation avec le gouvernorat, le choix a donc été fait de transformer l'espace en un complexe culturel et récréatif intégré, fusionnant les besoins de l'enfance et de la jeunesse.

L'organisation spatiale du bâtiment reflète cette volonté de polyvalence. Au rez-de-chaussée, le complexe accueille des clubs de danse, de robotique et de théâtre, complétés par une zone d'accueil, une infirmerie et un club de lecture coranique. Le premier étage s'affirme comme le cœur créatif de l'édifice, regroupant des ateliers de peinture, de sciences, d'informatique, de sculpture et une vaste salle polyvalente. Enfin, le second étage abrite les fonctions intellectuelles et administratives avec une bibliothèque, les archives et les bureaux de direction.

Actuellement sous la gestion directe de la municipalité d'Ariana, l'établissement finalise ses modalités d'exploitation. Un travail de coordination étroite est engagé avec les délégations de la Culture et de la Jeunesse afin de garantir la présence d'un personnel spécialisé et de parfaire l'équipement des locaux. L'ouverture imminente au public promet de transformer ce lieu en un véritable poumon social pour les résidents d'El Menzah VI.

 

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