Tunisie: Gafsa - La production de phosphate paralysée par des mouvements de protestation liés aux primes

13 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Les sites de production de phosphate ont connu, ce mercredi 13 mai 2026, une montée de tension significative. Le travail a été suspendu dans les différents districts de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) à Metlaoui, Redeyef et Moularès, ainsi qu'à Mdhilla où l'activité est à l'arrêt depuis mardi.

Cette vague de débrayages fait suite à des revendications professionnelles portées par les agents de la compagnie. Au coeur du litige figurent principalement les primes de l'Aïd et de productivité. Selon Rym Helal, secrétaire générale de la Fédération des Mines, les montants versés aux employés ont subi une baisse drastique, représentant à peine la moitié des sommes allouées les années précédentes.

La responsable syndicale a, par ailleurs, déploré que le versement de ces primes ait été effectué unilatéralement, sans aucune négociation préalable avec les partenaires sociaux. Exprimant sa vive inquiétude face à la dégradation du climat social au sein du bassin minier, elle s'est interrogée sur les responsabilités derrière ce qu'elle qualifie de « volonté d'attiser les tensions » dans le gouvernorat de Gafsa.

 

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