Tunisie: Ministre des Transports - De nouveaux bus et renforcement des postes frontaliers

Lors d'une visite de terrain effectuée hier mardi 12 mai 2026 à Jendouba, le ministre des Transports a passé en revue les projets clés du secteur. Les annonces phares portent sur l'attribution de bus neufs issus de deux contrats internationaux majeurs, un plan de relance pour l'aéroport de Tabarka, et la modernisation des postes frontaliers de Melloula et Babouch qui enregistrent des records en matière de trafic.

L'objectif de cette visite de travail approfondie dans le gouvernorat de Jendouba, est d'évaluer la performance des infrastructures et d'accélérer l'exécution des projets régionaux.

Accompagné du gouverneur de la région, Taïeb Dridi, ainsi que de cadres du ministère et des responsables des entreprises publiques concernées, le ministre des Transports, Rachid Amri, a inspecté plusieurs installations relevant de la Société régionale de transport de Jendouba (SRT Jendouba), de l'Agence technique des transports terrestres (ATTT), de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), de l'Office de l'aviation civile et des aéroports (OACA) et de l'Office national des postes frontaliers terrestres.

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Lors de son passage à l'aéroport international de Tabarka-Aïn Draham, Rachid Amri a exhorté l'ensemble des parties prenantes à soumettre des programmes d'action concrets afin de dynamiser cette infrastructure. Et ce, conformément à la stratégie nationale de relance et de rentabilisation des aéroports intérieurs.

Pour l'occasion, et sur le plan du transport routier, le ministre a annoncé l'octroi d'un lot de bus neufs au profit du gouvernorat de Jendouba. Octroi qui s'inscrit dans le cadre d'un premier contrat international portant sur 461 véhicules. Dans un communiqué publié par la page officielle du ministère on y lit que « la flotte de la SRT Jendouba sera renforcée par des unités additionnelles issues d'un second contrat général de 621 bus, une mesure destinée à optimiser le transport scolaire et universitaire tout en améliorant les liaisons interurbaines ».

On y note aussi que le ministre a visité le nouvel atelier de maintenance des bus ainsi que la station de lavage récemment acquise tout en insistant sur l'importance de ces équipements pour rationaliser le temps de travail et préserver les ressources. Le volet transfrontalier a constitué un autre axe majeur de ce déplacement avec l'inspection des postes frontaliers de Melloula et Babouch. Dans ce sens, le ministre, mentionne-t-on encore, a suivi l'état d'avancement des travaux d'aménagement et d'extension.

La même source ajoute que les indicateurs de l'année 2025 confirment la centralité de ces points de passage. De fait, le poste de Melloula s'est hissé au premier rang pour le mouvement des voyageurs avec l'Algérie et au deuxième rang national avec un total de 2 660 358 passagers, affichant une croissance de 16 % par rapport à 2023 et de 1 % par rapport à 2024. Pour ce qui est du poste de Babouch, il désigne quant à lui une progression remarquable de son trafic avec des hausses respectives de 59 % par rapport à 2023 et de 45 % comparativement à 2024.

En clôture de sa visite, Rachid Amri a émis une série de directives impératives visant à consolider les acquis du poste de Melloula, fluidifier le trafic à Babouch, et élever le niveau de préparation de la SRT Jendouba par la densification des rotations. Il a également ordonné l'accélération de la numérisation des systèmes d'exploitation, la modernisation de l'administration, ainsi que la réhabilitation des gares ferroviaires et routières de Jendouba pour garantir des standards optimaux de propreté et d'accueil.