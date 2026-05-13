Tunisie: Béja - Opération de simulation pour tester les interventions contre les feux de forêts

La Direction régionale de la protection civile de Béja a orchestré ce matin du mercredi 13 mai 2026, un exercice de simulation pratique dans la localité d'Ezzyedin. Cette opération s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison estivale afin d'évaluer l'efficacité et la rapidité d'intervention des équipes d'intervention face aux risques d'incendies de forêts.

L'objectif de l'opération blanche d'envergure orchestrée dans la zone d'Ezzyedin, située sur la route d'El Hamrouania dans la délégation de Béja Nord est de faire face aux risques climatiques associés à l'approche de la saison estivale. Selon les déclarations données par une source officielle de la protection civile locale au micro de Diwan FM, cet exercice pratique découle directement des plans de prévention régionaux. Son but principal est de rehausser le niveau de coordination et de réactivité entre les différentes structures appelées à intervenir conjointement lors des catastrophes naturelles et des sinistres de grande ampleur.

Cette simulation a mobilisé un large éventail d'acteurs institutionnels et opérationnels de la région. Outre les unités de la protection civile et les brigades de la Garde nationale, l'exercice a enregistré la participation active des équipes de la Direction générale des forêts, ainsi que des équipes techniques de la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) et de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE).

Le scénario retenu simulait le déclenchement d'un incendie violent au cœur d'une zone forestière où les unités ont dû déployer leurs dispositifs pour circonscrire rapidement la propagation des flammes, sécuriser et protéger les habitations et les biens agro-pastoraux limitrophes. Et ce, avant de procéder à l'extinction totale du feu, permettant ainsi de tester, en conditions réelles, la vitesse d'exécution et l'efficacité des agents sur le terrain.

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