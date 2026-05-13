Tunisie: Présidente de la Coordination des lots agricoles - « Nous réclamons l'annulation de la hausse des loyers des terres »

13 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La Présidente de la Coordination nationale des lots agricoles, Zakia El Hadj Abdallah, a fermement réclamé ce mercredi 13 mai 2026 l'abrogation de l'arrêté conjoint de 2022. Ce texte, cosigné par les ministères de l'Agriculture et des Domaines de l'État, porte sur la révision à la hausse de la valeur locative des terres domaniales agricoles, une mesure que la responsable qualifie purement et simplement d'abusive.

Selon Madame El Hadj Abdallah qui est intervenue à la radio, la charge financière pesant sur les agriculteurs est devenue insupportable, d'autant plus que les loyers subissent déjà une indexation automatique. Elle plaide pour un retour à des tarifs préférentiels, estimant que le prix du bail des terres étatiques devrait conserver un caractère symbolique et ne jamais outrepasser les prix pratiqués sur le marché privé.

La Présidente a également profité de cette tribune pour interpeller les autorités sur l'application du cadre législatif existant. Elle demande notamment l'activation de l'article 815 du Code des obligations et des contrats, lequel prévoit une exonération des redevances locatives lors des années de calamités agricoles ou de sécheresse. Cette revendication s'accompagne d'un appel pressant au renouvellement des contrats arrivés à terme, alors qu'une grande partie des exploitants de ces lots font face à un endettement chronique menaçant la pérennité de leur activité.

Pour sortir de cette impasse, l'invitée propose une réforme plus structurelle en suggérant d'ouvrir la voie à la cession définitive de ces parcelles. Selon elle, cette stratégie permettrait aux enfants des exploitants actuels, souvent diplômés de l'enseignement supérieur, de prendre la relève et de dynamiser le secteur. Une telle mesure constituerait un levier efficace pour valoriser le patrimoine foncier de l'État tout en luttant concrètement contre le chômage des jeunes.

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