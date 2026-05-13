Tunisie: Production agricole et sécurité alimentaire - Le ministre de l'Agriculture annonce une série de mesures

À l'occasion de la Journée nationale de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a présidé ce mardi 12 mai 2026 une cérémonie officielle à l'Institut national des sciences et technologies de la mer à Salammbô. Sous le slogan évocateur « La souveraineté alimentaire est une décision, pas un choix », le ministre a affirmé que l'indépendance alimentaire constitue désormais un axe stratégique vital face aux dérèglements climatiques et aux turbulences économiques mondiales, la qualifiant de prolongement naturel de la libération nationale.

Malgré les défis, les indicateurs économiques du secteur affichent une résilience notable. Le ministre a souligné que la balance commerciale alimentaire a maintenu un excédent de 1280 millions de dinars en 2025, avec un taux de couverture de 119,8 %. Cette tendance s'est accentuée au premier trimestre 2026, l'excédent atteignant déjà 798,3 millions de dinars pour un taux de couverture record de 139,6 %.

Pour consolider ces acquis, une batterie de mesures ciblées a été annoncée pour les filières stratégiques. Dans le secteur oléicole, l'accent est mis sur le soutien au stockage, l'ouverture de nouveaux marchés et le financement des petits agriculteurs, tout en encourageant l'exportation d'huile d'olive conditionnée et biologique.

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Pour les dattes, le Fonds de promotion de la qualité verra ses interventions révisées pour améliorer la compétitivité du produit tunisien à l'international. Concernant les céréales, une stratégie nationale vise désormais l'autosuffisance en blé dur, reposant sur l'utilisation de semences tunisiennes sélectionnées et l'extension des cultures irriguées.

Face à la crise de l'élevage, accentuée par le stress hydrique et le coût des aliments, le ministre a annoncé la pleine activation de l'Office national de l'alimentation animale pour lutter contre la spéculation. Parallèlement, l'Office de l'élevage et des pâturages est chargé de piloter la reconstitution du cheptel national bovin et ovin. Sur le plan sanitaire, des campagnes nationales d'envergure ont été lancées contre le charançon rouge du palmier et pour la vaccination annuelle du bétail.

La gestion de l'eau demeure une priorité absolue avec des investissements exceptionnels prévus en 2026 pour le forage de puits, le renforcement des stations de dessalement et la modernisation des périmètres irrigués. L'État s'engage également dans la transformation numérique avec le lancement d'une plateforme de gestion du domaine public hydraulique et d'un système d'information en temps réel pour l'aide à la décision. Cette transition technologique s'accompagne d'un soutien accru à l'innovation et à la recherche scientifique pour bâtir une agriculture intelligente et durable.

Enfin, le volet environnemental et l'investissement n'ont pas été en reste. Un vaste programme de réhabilitation porte sur plus de 6000 hectares de systèmes forestiers et pastoraux, soutenu par la distribution de millions de plants. Côté investissements, plus de 6500 projets d'une valeur totale de 548 millions de dinars ont été approuvés, avec un appui spécifique aux jeunes entrepreneurs, aux femmes et aux entreprises communautaires. En conclusion, le ministre a rappelé que la souveraineté alimentaire est un projet national collectif, exigeant des réformes continues pour un secteur agricole plus compétitif et résilient.