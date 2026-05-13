Afrique: Le projet « Qawafel » propulse les PME vers de nouveaux horizons économiques

Financé à hauteur de 3,8 millions d'euros par l'AFD et déployé par Expertise France, le programme « Qawafel » dresse un premier bilan optimiste et positif. En effet, entre renforcement des structures publiques, formation d'experts et accords bilatéraux, cette initiative pilote structure l'internationalisation des PME tunisiennes vers quatre marchés d'Afrique subsaharienne jusqu'en 2026.

En marge d'une conférence de presse organisée au siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE), la lumière a été jetée sur le projet « Qawafel ». Projet qui franchit un cap décisif dans sa mission de positionnement stratégique des entreprises tunisiennes sur le continent africain.

A ce propos, le directeur du projet, Mazen Kassem, et tout en indiquant que le projet est sous la tutelle du ministère de l'Industrie de l'Énergie et des Mines, a présenté les résultats du programme d'accompagnement technique qui cible directement cinq structures clés

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Il a indiqué à ce propos que le projet a été lancé en mai 2023 avec un budget global de 3,8 millions d'euros financé par l'Agence Française de Développement (AFD) et exécuté par Expertise France. « Ce projet à fort impact s'étendra jusqu'en décembre 2026. Il cible en premier lieu les petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans des secteurs à forte valeur ajoutée tels que les industries agroalimentaires, la santé, les technologies, ainsi que l'éducation et la formation professionnelle », a-t-il laissé entendre.

Structurer l'écosystème de l'exportation

Pour garantir un impact durable, « Qawafel » mise sur une approche institutionnelle. L'intervenant a indiqué dans ce sens que le projet repose sur le renforcement technique et matériel des structures intermédiaires et des institutions publiques chargées de piloter l'internationalisation des entreprises nationales. « Cette mise à niveau leur permet de déployer des services d'accompagnement de pointe, adaptés aux réalités complexes de l'accès aux marchés africains.

Au-delà d'un simple soutien technique, le programme s'impose comme un levier de la diplomatie économique. Il soutient activement la coopération bilatérale par l'organisation de missions économiques et de participations à des foires internationales, tout en apportant sa contribution directe à l'élaboration de la stratégie nationale de diplomatie économique de la Tunisie », a-t-il souligné.

Quatre marchés pilotes et des résultats concrets

Le programme concentre actuellement ses efforts sur quatre marchés cibles stratégiques. A savoir : le Sénégal, la Mauritanie, la République Démocratique du Congo (RDC) et le Kenya. L'objectif ultime est d'y ancrer des mécanismes de coopération viables pour pérenniser les services d'appui bien au-delà de la clôture des financements en 2026.

Parmi les réalisations concrètes détaillées par Mazen Kassem a cité nombre de réalisations concrètes s'inscrivant dans le cadre du projet. « Il s'agit de la montée en compétences sectorielles où il a indiqué que dix cadres du Centre Technique de l'Emballage (PACKTEC) ont été formés et déployés auprès de PME tunisiennes afin d'assurer la continuité de l'assistance technique sur le long terme.

Il est également question d'expertise à l'export où des cadres du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et d'organismes spécialisés ont bénéficié de formations pointues en audit et accompagnement technique, spécifiquement calibrées pour les filières de la santé et des industries pharmaceutiques. C'est aussi le cas pour la mise en place d'alliances stratégiques. A ce titre, le projet a facilité la signature d'un accord de coopération majeur entre l'Agence de Promotion de l'Industrie et de l'Innovation (APII) et son homologue en RDC, scellant un partenariat économique accru entre les écosystèmes des deux pays », a-t-il noté.

Dans ce même ordre d'idées, M. Kassem a également cité la réalisation d'études de marché et prospective. Il a précisé que ces études sont sous forme « d'analyses approfondies ont été menées pour cerner les besoins des consommateurs africains en produits agroalimentaires tunisiens. En parallèle, une étude stratégique a été finalisée pour valoriser et exporter l'expertise tunisienne en matière de gestion des zones industrielles vers l'Afrique subsaharienne ».

Mazen Kassem a conclu en réaffirmant que le projet « Qawafel » constitue un modèle de référence pour intensifier le déploiement économique de la Tunisie sur le continent et booster durablement la compétitivité de ses entreprises à l'échelle internationale.