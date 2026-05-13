Tunisie: Salah Azaïz et Gustave Roussy renforcent leur collaboration pour le traitement des cancers

13 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Un protocole de coopération stratégique a été signé hier entre l'Institut Salah Azaïz et le centre français Gustave Roussy, l'un des pôles d'excellence mondiale en oncologie. Ce partenariat, qui s'étend sur la période 2026-2029, vise à renforcer les capacités de la Tunisie dans le diagnostic et le traitement des cancers rares et complexes.

L'accord prévoit un accompagnement rigoureux des équipes médicales tunisiennes à travers la formation continue, le développement de la recherche clinique et l'intégration de technologies de pointe, notamment en biologie moléculaire. En favorisant l'échange d'expertises et le soutien aux comités multidisciplinaires, cette alliance ambitionne d'améliorer significativement le parcours des patients, de la détection de la maladie jusqu'au suivi thérapeutique.

Le ministre de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, a déclaré que cette convention constitue une avancée majeure pour permettre aux citoyens tunisiens de bénéficier de soins de haut niveau sans avoir à se déplacer à l'étranger. La présence à Tunis du Pr Fabrice Barlesi, directeur général du centre Gustave Roussy, témoigne de la volonté des deux institutions de bâtir un modèle de coopération médicale durable et performant. Cette initiative s'intègre dans le programme de réforme du ministère de la Santé, qui mise sur la modernisation du système national de lutte contre le cancer par l'innovation, la qualité des soins et l'équité thérapeutique.

 

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