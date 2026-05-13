Tunisie: C'est parti pour la 25ème édition du Festival des produits du terroir à Lamta, Monastir

Dès demain jeudi 14 et jusqu'au dimanche 17 mai 2026, la ville de Lamta, au gouvernorat de Monastir, s'apprête à vibrer au rythme de la 25ème édition du Festival du des produits du terroir et sera baptisée capitale de la gastronomie traditionnelle tunisienne.

Entre concours nationaux de Bsissa, colloques scientifiques et défilés culturels, ce jubilé met le patrimoine traditionnel maghrébin à l'honneur, où l'Algérie et la Libye seront des invités de marque. Les festivités s'ouvrent dès demain avec l'installation des grands espaces d'exposition au sein du Ribat de la ville.

Dans sa version de 2026, l'édition du Festival se distingue par l'accueil d'invités d'honneur venus de toute la région, notamment le groupement artisanal « Sett Nefissa » pour le tissage de Jebiniana, l'association algérienne « El Messai El Khayria » venue promouvoir le patrimoine culinaire et matériel algérien, ainsi que l'association libyenne des familles productives d'Al-Haraba.

Dès l'après-midi, le Ribat s'animera avec des ateliers vivants dédiés à la préparation de la Bsissa, au travail de la laine et à la fabrication du tamis, le tout rythmé par un défilé de mode traditionnel et un spectacle musical de la troupe « Nasayem » pour le Malouf et le patrimoine.

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Au programme du vendredi 15 mi, on projette le lancement du volet académique avec le colloque scientifique intitulé « Ports, amphores et environnement propre ». Placé sous la direction du Dr Habib Salha, cet événement est organisé en partenariat avec l'Université de la Manouba, le Laboratoire des études maghrébines francophones comparées et de communication culturelle, l'Association de sauvegarde de la médina et la Maison de la culture de Lamta.

En parallèle, la municipalité de Lamta accueillera un second séminaire scientifique mené par la Délégation régionale de l'artisanat de Monastir. Ce séminaire est axé sur la transition du produit traditionnel vers une marque commerciale établie. Au programme aussi, la Maison de la culture de Lamta pilotera également l'événement « L'art de la mosaïque : patrimoine et architecture », combinant conférences, expositions, ateliers pratiques et compétitions.

Le week-end prolongera cette dynamique culturelle et scientifique. En effet, le samedi 16 mai verra la suite du colloque sur l'environnement, la poursuite des foires artisanales et la tenue d'un débat architectural baptisé « Visage et Façade » et qui sera animé par Fakher Kharrat, professeur à l'École Nationale d'Architecture et d'Urbanisme.

La compétition s'intensifiera ensuite avec la 4e édition du concours de « la Cuillère d'Or » récompensant le meilleur point de vente de Bsissa à Lamta. L'évènement sera suivi par le grand défilé touristique et culturel « Carnaval de Lamta » et la journée se clôturera par l'accueil du circuit de santé « Le chemin de la Bsissa : de Ruspina à Leptis » ainsi qu'un concert de l'artiste Hichem Sallem sur la Place des Arts.

Quant à la journée de clôture prévue pour le dimanche 17 mai, elle sera le point d'orgue culinaire avec le concours national de la meilleure Bsissa de la République, organisé à la municipalité en partenariat avec l'Institut de nutrition Zouhair Kallel. Le concours est suivi d'une compétition inter-régionale impliquant les 24 gouvernorats du pays. Après les derniers ateliers vivants et l'annonce des lauréats du concours de mosaïque, le festival fermera ses portes l'après-midi par la remise des prix et l'hommage aux participants.

Il est à noter qu'en marge de ce riche programme, le festival déploie plusieurs événements parallèles d'envergure. Les visiteurs pourront suivre la 12e édition des Rencontres de l'image et du patrimoine de Leptis, qui propose un concours de photographie sur le thème « Patrimoine et architecture » ainsi qu'une compétition du meilleur film promotionnel sur l'architecture de Lamta. En parallèle, la Direction régionale de la santé de Monastir s'associe pleinement à l'événement en orchestrant une journée de santé publique axée sur le dépistage des maladies chroniques, alliant ainsi culture, sauvegarde du patrimoine et bien-être social.