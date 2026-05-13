Tunisie: SIPHAT - Relance de la production de solutions médicamenteuses liquides

Dans une étape cruciale pour la réforme du secteur pharmaceutique national, la Société Tunisienne des Industries Pharmaceutiques (SIPHAT) a annoncé la remise en service de sa ligne de production de flacons de solutions liquides. Après plusieurs années d'interruption, l'usine reprend ses activités en conformité avec les normes internationales de qualité et de sécurité sanitaire.

Cette reprise concerne la fabrication de médicaments sous forme de sirops, notamment l'Hexabain, des antiacides ainsi que diverses autres références. Cette relance vise à renforcer la disponibilité des médicaments essentiels sur le marché tunisien et à consolider les capacités de production nationale.

Le redémarrage de cette ligne s'inscrit dans un processus global de réhabilitation de l'entreprise, faisant suite à la reprise déjà effective de la production des formes sèches, des suppositoires et du sérum physiologique. L'objectif final reste la restauration du rôle stratégique de la SIPHAT au sein du système de santé. Le ministère de la Santé a tenu à saluer l'engagement et le sens des responsabilités des cadres, techniciens et ouvriers de l'institution, dont les efforts ont été déterminants pour la réussite de cette trajectoire de réforme.