Tunisie: Coupe de Tunisie-football - Le programme complet des quarts de finale

La Fédération a communiqué le calendrier des rencontres des quarts de finale de la Coupe de Tunisie pour la saison 2025-2026. Les matchs se disputeront les mercredi 20 et jeudi 21 mai, avec un coup d'envoi général fixé à 15h30.

Mercredi 20 mai 2026 :

Stade Taïeb Mhiri (Sfax) : Club Sportif Sfaxien - Stade Gabésien

Stade Abdessalam Kazouz (Zarzis) : ES Zarzis - Club Athlétique Bizertin

Jeudi 21 mai 2026 :

Stade à désigner : Baâth Bouhajla - ES Métlaoui ou Espérance Sportive de Tunis

Stade à désigner : Taqadom Sakiet Eddaïer - JS Omrane

Calendrier de mise à jour

Le dernier billet pour les quarts de finale se jouera ce dimanche 17 mai à 15h30 au Stade Municipal de Métlaoui. Ce match en retard des huitièmes de finale opposera l'ES Métlaoui à l'Espérance de Tunis. Le vainqueur de ce duel se déplacera ensuite à Bouhajla le jeudi suivant.

Vers la grande finale

Le rythme s'accélère pour les prétendants au titre : les demi-finales sont d'ores et déjà programmées pour le 24 mai, tandis que la grande finale de la compétition se tiendra le 31 mai.