Afrique: Championnat du continent d'haltérophilie - La tunisienne Eya Aouadi décroche 3 médailles de bronze

La ville égyptienne d'Ismaïlia, qui accueille jusqu'au 17 mai les Championnats d'Afrique de haltérophilie seniors, a vibré ce mercredi au rythme des performances tunisiennes.

La haltérophile Eya Aouadi a réussi un passage remarqué en s'adjugeant trois médailles de bronze dans la catégorie des 58 kg.

Un podium continental disputé

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Alignée dans une catégorie particulièrement compétitive, Eya Aouadi a fait preuve d'une grande régularité. Elle a d'abord soulevé 81 kg lors de l'épreuve de l'arraché, avant de valider une barre à 107 kg à l'épaulé-jeté. Ces performances lui permettent de grimper sur la troisième marche du podium au total olympique avec un cumul de 188 kg. La domination de la catégorie est revenue à la Nigériane Rafiatu Lawal, sacrée triple championne d'Afrique, alors que l'Égyptienne Noura Issam Helmy s'est emparée des médailles d'argent devant son public.

La Tunisie porte son bilan à six médailles

Cette moisson de bronze vient enrichir le palmarès de la délégation tunisienne, qui compte désormais six breloques. Dès la journée d'ouverture mardi, Mayssa Khadraoui avait ouvert la voie dans la catégorie des 48 kg. Elle avait alors décroché deux médailles d'argent (78 kg à l'épaulé-jeté et 137 kg au total) ainsi qu'une médaille de bronze à l'arraché avec une barre à 59 kg.

La suite de la compétition s'annonce intense pour le reste de la sélection nationale. Chez les messieurs, les espoirs reposent sur Aman Allah Al-Brini, Idriss Al-Warthi, Amine Bouhajba, Ayoub Salem et le poids lourd Aymen Bacha. Du côté des dames, l'équipe est représentée par un collectif solide comprenant, outre les médaillées déjà citées, Tasnim Ben Ouada, Israa El Bejaoui, Chaima Rahmouni, Jawaher El Guesmi, Aya Hosni et Zineb Ennaoui. Les athlètes tunisiens auront à coeur de confirmer cette dynamique positive lors des prochaines journées de compétition.