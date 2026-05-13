Sénégal: Salémata - Sept personnes arrêtées dans une affaire présumée de braconnage

13 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Des agents du parc national de Niokolo Koba ont appréhendé sept personnes dans une affaire de braconnage qui impliquerait plusieurs habitants de Woundiou, un village du département de Salémata, dans la région de Kédougou (Sud-Est), a appris l'APS de source sécuritaire, mercredi.

Ces individus ont été interpellés en possession de fusils de chasse et de la viande d'animaux sauvage au village de Woundiou, dans la commune de Oubadji, frontalière de la Guinée, lors d'une descente effectuée par les agents du parc de Niokolo Koba

Les personnes interpellées dimanche ont été conduites à Tambacounda où elles doivent être présentées à un juge, a indiqué une source policière.

Lire l'article original sur APS.

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