Sénégal: Saint-Louis - L'ANSD initie des acteurs territoriaux à la norme statistique d'échange de données

Saint-Louis — L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a clôturé mercredi à Saint-Louis un atelier de formation des acteurs territoriaux de cette région du Nord du Sénégal sur la norme statistique d'échange des données et métadonnées (SDMX) et le déploiement de la plateforme ODP 2.0.

"Nous sommes à Saint-Louis dans le cadre d'une mission de formation sur la modélisation SDMX et la plateforme ODP 2.0. Cette initiative se déroule sur l'ensemble du territoire", a déclaré Serigne Mbaye Thiam, ingénieur statisticien et économiste à l'ANSD.

Intervenant en marge des travaux, il a souligné l'importance de cette rencontre qui permet de doter les acteurs locaux des compétences indispensables pour modéliser les données suivant les standards internationaux.

À terme, ce programme vise à renforcer l'accessibilité des données produites par l'ANSD. Le projet est financé par le Programme d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (PHASAOC).

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L'adjointe du gouverneur de Saint-Louis chargée du développement, Khoudia Leye a salué la tenue de cet atelier de 72 heures, assurant que la formation va améliorer l'accessibilité et le partage des informations statistiques locales.

La nouvelle version de la plateforme ODP 2.0 intègre nativement le standard SDMX. Elle propose des fonctionnalités avancées pour la gestion et la diffusion des données et métadonnées, indique une note dont l'APS a reçu une copie.