Sénégal: Pèlerinage marial 2026 - Une opération d'aseptisation lancée à Popenguine

Des opérations de saupoudrage, de désinfection et de désinsectisation ont été officiellement lancées mardi à Popenguine, une localité du département de Mbour, en prélude de la tenue du 23 au 25 mai de l'édition 2026 du pèlerinage marial.

La cérémonie officielle de lancement des opérations s'est déroulée en présence du préfet du département de Mbour, Amadou Diop, représentant le gouverneur de la région de Thiès, du sous-préfet de Sindia Elhadj Djiby Bocoum et du chef de la brigade régionale d'hygiène de Thiès, le capitaine Armand Seck.

Un dispositif de 80 agents va ainsi être déployé pendant quinze jours. L'effectif comprend 60 éléments du service national de l'hygiène et 20 acteurs communautaires mobilisés par la mairie de Popenguine, soit un supplément de 10 agents par rapport à l'année dernière, a expliqué le chef de la brigade régionale d'hygiène de Thiès.

Le capitaine Armand Seck a assuré que les équipes interviendront sur les sites de rassemblement et dans les domiciles devant accueillir les pèlerins.

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"Les activités portent sur la lutte anti-vectorielle, le contrôle de la qualité de l'eau de consommation, l'assainissement liquide, en lien avec l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), et la gestion des déchets solides, avec la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED)", a-t-il expliqué.

M. Seck par ailleurs invité les futurs pèlerins à s'abstenir de transporter des plats cuisinés à domicile, relevant que le non-respect de cette consigne avait provoqué une soixantaine de cas d'intoxication alimentaire, lors de l'édition 2025.

"L'hygiène et la santé constituent la base de toute action et de tout progrès. Avant que les autres services n'entrent en jeu, il faut préparer le terrain, l'assainir et rassurer les pèlerins", a de son côté déclaré le préfet de Mbour.

Saluant la mobilisation des services étatiques, Amadou Diop a invité les populations à accompagner les agents sur le terrain.

Il a insisté sur le fait que l'Etat avait déjà pris toutes les dispositions pour assurer la surveillance sanitaire et la sécurité des pèlerins. "Les opérations se poursuivront jusqu'à la veille du pèlerinage, en coordination avec les services de sécurité, de l'hydraulique et la SENELEC", a-t-il promis.