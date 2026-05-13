Sénégal: 'Carte Rose awards' - Cinq structures distinguées pour leur engagement en faveur des femmes et des jeunes

Dakar — La première édition de "Carte Rose Awards", une initiative de plusieurs organismes dont l'Ambassade de France au Sénégal, a été décernée cette année à cinq structures oeuvrant dans la promotion et l'accompagnent des femmes et des filles.

Le "Prix dignité" a été décerné à la Cellule d'appui à la protection de l'enfance rattachée au ministère de la Famille et des Solidarités du Sénégal pour ses interventions en milieu carcéral au profit des jeunes filles et de leurs enfants.

Selon les initiateurs, cette distinction met en lumière des actions liées à la sécurité, à la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG), à la prévention, à la protection et à l'accès à la justice.

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Le Réseau des jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines s'est vu attribuer le "Prix espoir" qui distingue les initiatives prometteuses portées par des structures modestes, mais à fort potentiel de développement et d'impact, a-t-on appris des organisateurs lors de la cérémonie de remise des distinctions, en présence de Rokhaya Diakhaté, directrice de la Famille et de la Protection des groupes vulnérables et représentante du ministère de la Famille et des Solidarités, ainsi que Christine Fages, ambassadrice de France au Sénégal..

Le réseau s'est notamment illustré par la prise en charge de onze filles âgées de six ans, victimes de mutilation génitale dans le département de Goudomp, au sud du Sénégal.

Le "Prix innovation", récompensant les initiatives qui se distinguent par une méthodologie ou une approche particulièrement créative, a été remis à Kinsiba pour son accompagnement des femmes à Dakar après une ablation mammaire et son soutien à leur reconnexion avec leur identité profonde, indique-t-on.

La Fédération "Kajoor Jankeen" a remporté le "Prix jeunesse", dédié aux initiatives portées par des jeunes ou ciblant spécifiquement les moins de 22 ans.

Saluant son projet de prise en charge du cycle menstruel en milieu scolaire à Fandène (Thiès, ouest), les organisateurs ont souligné que cette intervention a permis de faire reculer l'absentéisme scolaire lié aux menstruations, passant de 12 % à 4 %.

Le "Prix xam-xam", valorisant les projets axés sur la connaissance, le développement du leadership, le renforcement des capacités et la communication, est revenu à "La Liane Sénégal", une organisation qui s'est illustrée notamment par la formation de relais communautaires pour l'accompagnement des femmes victimes de violences à Saint-Louis (nord).