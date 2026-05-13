Ecobank Côte d'Ivoire mettra en paiement, au profit de ses actionnaires, le 26 mai 2026 son dividende annuel de 48,884 milliards de FCFA, au titre de l'exercice 2025, ont annoncé les dirigeants de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cet établissement bancaire.

Cela correspond à un dividende brut par action est de 888 FCFA. Il sera appliqué à ce dividende un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques (soit un dividende net par action de 781 FCFA) pour les personnes physiques et 10% pour les personnes morales (soit un dividende net par action de 799 FCFA).

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au mardi 26 mai 2026, le titre Ecobank Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du vendredi 22 mai 2026. Ce qui veut dire que les investisseurs qui souhaitent acquérir encore ces titres ont jusqu'au jeudi 21 mai 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés.

A l'issue de l'exercice 2025, Ecobank Côte d'Ivoire a réalisé un résultat net après impôts de 63,482 milliards FCFA milliards de FCFA contre 57,477 milliards FCFA en 2024, en hausse de 10,4%.

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De son côté, le total bilan s'est légèrement accru de 0,2% à 2 054,49 milliards FCFA contre 2 050,68 milliards FCFA en 2024.

Les crédits nets à la clientèle ont, de leur côté, progressé de 8% à 1051 milliards FCFA contre 973 milliards FCFA en 2024. Quant aux dépôts de la clientèle, ils ont augmenté de 15,1% avec une réalisation de 1626,22 milliards FCFA contre 1413 milliards FCFA en 2024.

Le produit net bancaire (PNB) a connu une progression de 8,5%, passant de 122,31 milliards FCFA en 2024 à 133 milliards FCFA durant la période sous revue.

Les frais généraux de la banque ont évolué de 3,6% à 57 milliards FCFA contre 55 milliards FCFA au 31 décembre 2024.

Pour sa part, le résultat brut d'exploitation est en hausse de 13%, se situant à 76 milliards FCFA contre 67,33 milliards FCFA en 2024.

Le coût du risque a été mieux maitrisé durant la période sous revue, passant de 2,935 milliards FCFA en 2024 à 1,799 milliard FCFA.

Le résultat avant impôts est dans la même dynamique haussière, s'établissant à 74,027 milliards FCFA contre 64,43 milliards FCFA en 2024 (+15%).