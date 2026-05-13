Soudan: Le pays participe à la Conférence générale de l'ISESCO

Le Soudan a appelé l'organisation de l'ISESCO à élargir ses programmes soutenant le Soudan dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la protection du patrimoine, soulignant que le pays connaît l'une des périodes les plus critiques de son histoire moderne en raison de la guerre qui dure depuis avril 2023.

Le ministre de l'enseignement et de l'Éducation nationale, Dr Al-Tuhami Al-Zain Hajar, chef de la délégation soudanaise participant à la Conférence générale de l'ISESCO, qui comprenait l'ambassadeur du Soudan en Russie, Mohamed Al-Ghazali Siraj, et le directeur exécutif du bureau du ministre, Al-Sharif Babiker Al-Sharif, a affirmé l'attachement du Soudan à soutenir l'organisation et son nouveau plan stratégique pour la période 2026-2029, considérant qu'il constitue un cadre important pour l'autonomisation des pays affectés par les crises et les conflits.

Dr Al-Tuhami a salué le renouvellement de la confiance accordée au Dr Salim bin Mohammed Al-Malik en tant que directeur général de l'organisation, soulignant que sa réélection reflète l'ampleur des réalisations accomplies au cours de son premier mandat, ainsi que l'évolution notable de la performance de l'organisation et de sa présence régionale et internationale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La conférence se tient dans le cadre de la conférence internationale de Kazan, en Russie, les 13 et 14 mai 2026.

Dr Al-Tuhami a dit que la guerre menée par les « milices de de soutien rapide soutenues de l'extérieur » visait de manière systématique l'identité culturelle et sociale du Soudan, à travers la destruction d'établissements d'enseignement, le pillage de musées et de sites archéologiques, ainsi que la fermeture de milliers d'écoles et d'universités.