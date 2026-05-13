Afrique: Le Soudan participe à la réunion du Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

Une délégation soudanaise, présidée par le sous-secrétaire du ministère de la Justice et chef de la Commission nationale de lutte contre le blanchiment des fonds et le financement , Ali Khidir Ali, des représentants de Service des renseignements généraux, de la Banque centrale du Soudan et de la unité d'informations financières, participent à la 42e réunion générale du Groupe d'action financière pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENAFATF), qui se tient à Rabat, au Royaume du Maroc, du 11 au 14 Mai courant.

Les réunions discutent d'un certain nombre de sujets importants liés au renforcement de l'efficacité des systèmes de lutte contre le blanchiment des fonds, le financement du terrorisme et de la prolifération de l'armement, ainsi qu'au développement des mécanismes de coopération et d'échange d'informations entre les États membres, en plus du suivi du processus d'évaluation mutuelle des pays du groupe pour la troisième session et de l'évaluation du degré d'adhésion des États aux critères internationaux émis par le Groupe d'action financière (FATF).

La participation du Soudan s'inscrit dans le cadre de son souci de renforcer ses efforts nationaux de lutte contre les crimes financiers, de se préparer à l'évaluation mutuelle qui devrait avoir lieu entre 2030 et 2033, et de travailler au développement du système national de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conformément aux meilleures pratiques et aux critères internationaux, en particulier au vu des défis liés à la criminalité financière et des risques émergents dans le secteur financier.