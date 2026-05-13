Soudan: L'ambassade du Soudan en Turquie organise une conférence intitulée « Une nouvelle lecture de la crise soudanaise »

L'ambassade du Soudan, en coopération avec la Fondation SETA pour la recherche politique, économique et sociale, a organisé aujourd'hui au siège de la Fondation à Ankara une conférence intitulée « Du terrain à la politique : une nouvelle lecture de la crise soudanaise »

Cette conférence s'inscrit dans le cadre du plan à long terme élaboré par l'ambassade de la République du Soudan à Ankara pour sensibiliser l'opinion publique turque, les groupes de réflexion et les leaders d'opinion aux réalités de la situation au Soudan.

La conférence se tient à un moment crucial, alors que la guerre au Soudan entre dans sa quatrième année. Son objectif est de fournir une analyse approfondie de la situation sur le terrain, ainsi que des développements politiques et humanitaires, et de clarifier les véritables dimensions du conflit, notamment celles liées aux interventions étrangères, aux réseaux de soutien régionaux et aux tentatives de prolongation de la guerre et de déstabilisation des institutions étatiques soudanaises.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ambassadeur Nader Youssef Al-Tayeb, ambassadeur de la République du Soudan en République de Turquie, accompagné d'une délégation soudanaise comprenant M. Al-Tijani Ibrahim Haj Adam, directeur de l'Académie supérieure d'études stratégiques et de sécurité, M. Al-Rashid Muhammad Ibrahim, directeur du Centre de recherche sur les relations internationales, et M. Ismail Muhammad Hamid, directeur des relations étrangères de l'Agence Soudanaise de presse, ainsi que plusieurs universitaires et experts turcs, des représentants de groupes de réflexion et de médias, et des personnes intéressées par les affaires soudanaises, ont participé à la conférence.