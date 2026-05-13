Soudan: L'ambassadeur saoudien réaffirme la poursuite et l'intensification de l'aide humanitaire au pays

Le conseiller du Conseil de souveraineté pour les organisations et l'action humanitaire, général Al-Sadiq Ismail a rencontré Ali bin Hassan Jaafar, ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Soudan, accompagné de Nasser bin Mutlaq Al-Subaie, directeur adjoint du département des secours d'urgence du Centre de Roi Salman d'aide humanitaire et de secours, et d'une délégation du Centre.

La réunion a porté sur l'aide humanitaire et de secours apportée par le Royaume d'Arabie saoudite au Soudan à travers le Centre d'aide humanitaire et de secours de Roi Salman.

Le conseiller du Conseil de souveraineté a salué le rôle humanitaire majeur joué par le Centre d'aide humanitaire et de secours de Roi Salman, louant sa contribution constante au soutien de divers secteurs humanitaires, notamment les secours d'urgence, la santé, les projets d'approvisionnement en eau et la lutte contre la désertification, ainsi que son soutien aux personnes déplacées et aux réfugiés dans plusieurs États soudanais.

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Pour sa part, l'ambassadeur saoudien a réaffirmé l'engagement constant du Royaume d'Arabie saoudite à développer et à accroître son aide humanitaire au peuple soudanais, dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays soulignant que les programmes d'aide humanitaire connaîtront un développement accru dans les prochaines semaines afin de répondre aux besoins humanitaires croissants au Soudan.

M. Al-Subaie a expliqué que l'aide humanitaire saoudienne couvre plusieurs États soudanais, notamment les zones les plus touchées par la crise humanitaire, en particulier le Darfour, en coordination avec le gouvernement soudanais et plusieurs organisations internationales, dont le Programme alimentaire mondial, l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF et le HCR.

L'ambassadeur saoudien a réitéré l'engagement de son pays à soutenir le peuple soudanais et à renforcer les efforts humanitaires visant à instaurer la stabilité et à améliorer la situation humanitaire au Soudan.