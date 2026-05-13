Soudan: Plus de 128 000 moutons exportés vers l'Arabie saoudite

La directrice générale du Centre de quarantaine vétérinaire d'Al-Kadru Dr Ulfat Abdel Rahman, a annoncé l'exportation de 128 690 têtes de moutons vers le Royaume d'Arabie saoudite de janvier au début mai de cette année.

Dans une déclaration à la SUNA, elle a indiqué que le premier envoi avait eu lieu le 27 janvier affirmant que les exportations se poursuivraient en expliquant que le centre de quarantaine, ouvert en 1973, s'étend sur 40 hectares et peut accueillir 100 000 moutons et chèvres ainsi que 5 000 bovins et chameaux

Dr Ulfat a souligné la nécessité d'organiser des formations continues pour développer les compétences du personnel, ainsi que l'importance de mettre en place un réseau et un système d'information reliant tous les centres de quarantaine à des fins de suivi.