Congo-Kinshasa: Judith Suminwa satisfaite de la réalisation des travaux des rocades sud et ouest de Kinshasa

13 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Première ministre Judith Suminwa a salué l'avancement des travaux de construction de la rocade sud, situés à Mitendi, dans la commune de Mont-Ngafula à Kinshasa.

Elle a fait cette déclaration lors d'une visite d'inspection sur le chantier mardi 12 mai.

« Les travaux évoluent bien, mais il faudra finaliser l'indemnisation des populations dans la zone allant de Ndjoku à Buma », a-t-elle déclaré.

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Ce projet routier de 73 kilomètres est destiné à désengorger la capitale et à fluidifier la circulation entre l'est et l'ouest de Kinshasa.

Un chantier stratégique pour la mobilité urbaine

Longues de 73 kilomètres, les rocades relieront l'avenue Ndjoku (Kimbanseke) à Lutendele (Mont-Ngafula). Ce contournement permettra aux usagers d'éviter le centre-ville pour rejoindre la Route Nationale n°1 (RN1) vers Matadi ou l'aéroport international de N'djili.

Les points clés du projet :

Réalisation : près de 42 % des travaux sont déjà effectués par l'entreprise chinoise CREC 8.

Infrastructures : construction de plusieurs ponts, notamment sur les rivières N'djili, Lukaya, Mfuti et Ngudiabaka.

Ouvrage d'art : un échangeur sera érigé à Mitendi pour faciliter l'interconnexion avec la RN1.

Financement : le coût global est estimé à 395 millions de dollars américains dans le cadre du programme sino-congolais.

Le défi des expropriations

Malgré l'avancement visible des travaux, la Première ministre a souligné un obstacle majeur au niveau du quartier Ndjoku : la nécessité de finaliser le processus d'expropriation et d'indemnisation des populations locales pour libérer totalement l'emprise de la route.

« Il va falloir finaliser l'indemnisation des populations », a précisé Judith Suminwa lors de sa visite à Mitendi.

Lancé en juin 2024, ce chantier, placé sous la maîtrise d'ouvrage de

Selon l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), maître d'ouvrage, les travaux devraient s'achever en septembre 2027. Au-delà de Kinshasa, il renforcera l'interconnexion économique avec les provinces voisines via la RN1.

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