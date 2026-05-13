Congo-Kinshasa: Le repositionnement de l'AFC/M23 de Fizi vers Kamanyola sème la panique au sein de la population

Les mouvements des combattants de l'AFC/M23 se sont poursuivis ces dernières 24 heures dans plusieurs localités de la plaine de la Ruzizi, dans le territoire d'Uvira au Sud-Kivu,

Selon plusieurs sources locales, ces éléments se seraient retirés de certaines positions sans affrontements, avant de se repositionner vers Kamanyola, dans le territoire voisin de Walungu.

Ce redéploiement militaire a provoqué le déplacements de populations, notamment d'éleveurs quittant la zone avec leurs troupeaux de vaches.

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Panique à Kamanyola

Dans la cité de Kamanyola, des témoins rapportent un afflux de combattants de l'AFC/M23, dont la présence a suscité la panique dans certains quartiers. Sur place, la situation reste toutefois globalement calme selon plusieurs habitants.

« Une grande partie est massée à Kamanyola dans les appartements. Certains ont pris la route de Ngomo vers Bukavu, mais les activités se déroulent normalement. La route entre Kamanyola et Uvira reste ouverte à la circulation », témoigne un habitant, tout en évoquant une forte incertitude sur l'évolution de la situation.

Des incidents signalés lors du retrait

Parallèlement à ces mouvements, des cas de pillages attribués à l'AFC/M23 sont signalés dans plusieurs localités de la plaine de la Ruzizi.

Le chef de cité de Sange, Fikiri Mudega Paul, affirme que plusieurs incidents ont été enregistrés lors du retrait des combattants dans sa juridiction.

La situation reste suivie de près par les habitants, entre inquiétude face au redéploiement des forces et craintes de nouveaux incidents.