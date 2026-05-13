Ethiopie: Le pays et la France consolident leur partenariat après des accords signés par Abiy Ahmed et Emmanuel Macron sur l'énergie et les technologies

13 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Emmanuel Macron ont tenu des entretiens bilatéraux approfondis au Palais national à Addis-Abeba, avant de superviser la signature de plusieurs accords stratégiques dans les domaines de l'énergie renouvelable, de la numérisation et des infrastructures.

Parmi les engagements conclus figure un financement de 54,6 millions d'euros destiné au Programme d'énergie renouvelable intégrée et durable et de transformation numérique, visant à accompagner la transition énergétique verte et le développement technologique de l'Éthiopie.

Les deux pays ont également adopté un nouveau cadre de coopération et une feuille de route pour un partenariat public-privé consacré à un projet géothermique de 150 MW.

Cette initiative ambitionne d'accélérer le développement des énergies renouvelables en Éthiopie tout en favorisant l'investissement privé dans le secteur géothermique.

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Dans une publication relayée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a salué des accords qui illustrent « le renforcement continu du partenariat entre l'Éthiopie et la France », soulignant leur volonté commune de promouvoir une croissance durable et une coopération économique renforcée.

Ces discussions confirment l'approfondissement des relations franco-éthiopiennes, notamment dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les technologies et les infrastructures.

Lire l'article original sur ENA.

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