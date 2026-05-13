Ile Maurice: La clinique Ferrière célèbre sa certification «Made in Moris»

La clinique Ferrière de Bon Secours a officiellement dévoilé sa plaque Made in Moris le vendredi 8 mai, en présence de plusieurs personnalités gouvernementales, médicales et économiques.

La cérémonie s'est tenue en présence d'Anil Bachoo, ministre de la Santé et du bien-être, de Michaël Sik Yuen, ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, et d'Anishta Babooram, junior minister à la Santé. Le maire de Curepipe, Dhaneshwar Bissonauth, était également présent, aux côtés de représentants de l'Association of Mauritian Manufacturers, notamment Jean-Pierre Lim Kong et Yann Charlotte.

Obtenu en 2025, le label Made in Moris représente, pour la clinique Ferrière, bien plus qu'une certification. Il reflète un engagement fort en faveur d'une médecine de qualité, fondée sur le savoirfaire local au service des patients. Pour l'établissement, cette labellisation s'inscrit dans une démarche globale visant à renforcer la confiance, la qualité des soins et la valorisation des compétences locales dans le secteur de la santé.

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Le ministre Bachoo a, dans son allocution, mis en avant la contribution de la clinique au système de santé local, notamment dans les domaines des soins palliatifs et de l'accompagnement des patients. Il a souligné l'importance d'une collaboration renforcée entre les secteurs public et privé afin de garantir des soins accessibles et de qualité à l'ensemble de la population. Il a également insisté sur le rôle essentiel du capital humain dans le bon fonctionnement du système de santé.

De son côté, le ministre Sik Yuen a mis l'accent sur la portée économique du label Made in Moris. Selon lui, cette certification valorise non seulement les produits locaux, mais aussi les services mauriciens, tout en renforçant la confiance et la crédibilité des acteurs nationaux. Il a salué l'engagement de la clinique Ferrière dans cette démarche, qui contribue également à soutenir l'économie locale et à promouvoir le savoir-faire mauricien.

La cérémonie a aussi permis de revenir sur le parcours «En route vers Made in Moris», à travers duquel la clinique a obtenu sa labellisation. Des membres du personnel ont témoigné de cette démarche, décrite comme «structurante et mobilisatrice» pour l'ensemble des équipes. Ce processus a, selon eux, permis de renforcer les pratiques internes et de consolider une vision commune autour de la qualité et de l'excellence.

Les échanges ont aussi porté sur les défis du secteur médical et sur la nécessité de poursuivre la modernisation des services de santé, tout en maintenant une approche centrée sur l'humain. Cette distinction vient ainsi renforcer l'ambition de la clinique Ferrière de poursuivre son développement autour de trois axes majeurs : la qualité des soins, l'innovation et la confiance des patients.