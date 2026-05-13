Ile Maurice: Une méthode au service de la croissance

Une formation de deux jours (11-12 mai 2026), qui sera suivie de six mois d'accompagnement à la mise en oeuvre en usine, consacré au «Lean Manufacturing» et à l'ingénierie industrielle a eu lieu à Ebène, marquant une initiative majeure visant à consolider le secteur manufacturier mauricien.

Organisé conjointement par l'Economic Development Board (EDB), le Human Resource Development Council (HRDC), et le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC), ce programme ciblait les petites et moyennes entreprises (PME) exportatrices ainsi que les entreprises de taille intermédiaire dans des secteurs clés tels que le textile et l'habillement, la mécanique légère, la joaillerie et l'agroalimentaire.

En associant formation technique et application pratique, le programme vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à instaurer une culture d'amélioration continue au sein des entreprises participantes. L'initiative comprend notamment une phase de mise en oeuvre de six mois après la formation, permettant aux organisations d'appliquer les acquis à des projets concrets d'amélioration de la productivité.

Un secteur clé de l'export

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Le ministre de l'Industrie, des PME et des Coopératives, Aadil Ameer Meea, a souligné le rôle crucial du secteur manufacturier dans l'économie mauricienne, précisant qu'il emploie plus de 89 000 personnes et génère plus de Rs 60 milliards d'exportations. Il a insisté sur la nécessité d'adopter des pratiques de production plus efficaces et une planification opérationnelle renforcée afin de maintenir la compétitivité dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel. Le ministre a appelé à une collaboration institutionnelle étroite et à un engagement actif des entreprises pour consolider la résilience du secteur et assurer sa compétitivité à long terme.

Vinaye Ancharaz, directeur exécutif du NPCC, a plaidé en faveur de mécanismes de soutien concrets, tels que la numérisation et les outils de productivité, afin de permettre aux entreprises d'innover et de rester compétitives dans un contexte mondial exigeant.

«Lean Manufacturing»: plus de productivité, moins de gaspillage

La production au plus juste (ou lean manufacturing) est un processus de production fondé sur l'idée d'optimiser la productivité tout en minimisant le gaspillage, soit tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée que les clients sont prêts à payer. L'importance du Lean Manufacturing va bien au-delà de la simple réduction des coûts ou de l'efficacité opérationnelle. Il vise à instaurer une culture d'amélioration continue, dans laquelle la participation active des employés à tous les niveaux de l'organisation est essentielle. Cette approche améliore la qualité des produits et des processus et contribue à créer un meilleur environnement de travail.