Ile Maurice: Les constables Bulluck Kistoo et Gayadin reçues par le président Gokhool

Les constables Gaurisha Bulluck Kistoo et Keshnee Gayadin continuent de susciter admiration et reconnaissance à travers le pays après leur intervention héroïque lors d'un accouchement d'urgence survenu le 5 mai à Abercrombie, Ste-Croix. Hier, les deux jeunes policières ont été reçues à la State House à l'initiative du président de la République, Dharam Gokhool, lors d'une rencontre placée sous le signe de la reconnaissance et du devoir accompli.

Âgées de 23 et 24 ans et comptant à peine un an et demi de service au sein de la Mauritius Police Force, les deux constables affectées au poste de police d'Abercrombie ont été saluées pour leur sang-froid, leur humanité et leur professionnalisme face à une situation totalement imprévue.

Pour rappel, le 5 mai, une femme enceinte a perdu les eaux près d'un arrêt d'autobus non loin du poste de police d'Abercrombie. Alertées, les policières s'étaient immédiatement rendues sur place afin de porter assistance à la future mère. Alors qu'elles transportaient cette dernière vers l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, l'accouchement s'était déclenché à l'intérieur même du véhicule de police. Face à l'urgence, Gaurisha Bulluck Kistoo et Keshnee Gayadin avaient gardé leur calme et assisté la jeune femme jusqu'à la naissance du bébé, évitant ainsi un drame potentiel. Leur intervention rapide et maîtrisée a rapidement été saluée par le public et largement relayée sur les réseaux sociaux.

Lors de leur visite à la State House, les deux policières étaient accompagnées de l'inspecteur Judoo ainsi que du sergent Bissoondoyal. Cette rencontre a permis de revenir sur cette intervention hors du commun mais également sur les réalités du terrain auxquelles les forces de l'ordre sont confrontées quotidiennement. Le président Gokhool a tenu à féliciter personnellement les deux constables pour leur courage et leur sens du devoir, tout en soulignant l'exemple inspirant qu'elles représentent pour la jeunesse mauricienne. Selon lui, leur geste démontre que le rôle des policiers dépasse largement le cadre de la sécurité publique et s'inscrit aussi dans une mission profondément humaine.

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Les échanges ont également porté sur l'importance de renforcer davantage la formation des policiers, notamment en matière de premiers secours et de gestion des situations d'urgence comme les accouchements inopinés. Le rôle essentiel du community policing dans le rapprochement entre la police et la population a aussi été évoqué au cours de cette rencontre.

Cette reconnaissance officielle vient ainsi couronner l'acte de bravoure de deux jeunes policières dont l'intervention exemplaire restera gravée dans les mémoires comme un symbole d'humanité, de dévouement et de service envers la population mauricienne.