Ile Maurice: Des élèves pris de malaise après le déjeuner - Une enquête ouverte

Une situation préoccupante s'est produite dans une école de la Zone d'éducation prioritaire (ZEP), où plusieurs élèves ont été pris de malaise lundi soir. Souffrant principalement de maux de ventre, certains enfants ont dû être conduits au dispensaire afin de recevoir des soins médicaux.

Selon plusieurs parents, ces malaises pourraient être liés au repas servi aux élèves le lundi à midi. Les enfants avaient alors consommé un pain au poulet distribué dans le cadre du programme d'alimentation scolaire. Toutefois, à ce stade, aucune conclusion officielle n'a été établie quant à la cause exacte de ces symptômes.

Face à cette situation, les ministères de l'Éducation et de la Santé ont rapidement réagi et suivent l'affaire de près. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident et d'identifier l'origine des malaises signalés.

Des explications ont également été demandées au fournisseur responsable des repas scolaires. Des échantillons de la nourriture servie lundi, ainsi que ceux de mardi, ont été envoyés pour analyse afin de vérifier leur conformité et d'écarter tout risque sanitaire.

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Selon une source proche du dossier au ministère de l'Éducation, les autorités cherchent également à établir si les repas concernés ont été consommés uniquement à l'école ou également à domicile. «Certains enfants emportent leur repas chez eux. Nous essayons donc de comprendre dans quelles conditions ces aliments ont été consommés, d'autant que seule une partie des élèves ayant mangé ce repas a présenté des symptômes», indique cette source.

En attendant les résultats des analyses et de l'enquête en cours, les autorités assurent que toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir la sécurité et le bien-être des élèves concernés.