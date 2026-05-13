Ile Maurice: Sun Limited - Le conflit au Moyen-Orient impacte le nombre d'arrivées de visiteurs

Les résultats financiers de Sun Limited traduisent une réalité contrastée pour le secteur hôtelier mauricien. D'une part, le groupe affiche encore une croissance robuste de ses revenus et de sa rentabilité sur les neuf premiers mois de l'exercice financier se terminant au 31 mars 2026. De l'autre, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont clairement affecté la dynamique touristique, durant le troisième trimestre (janvier-mars).

Le groupe hôtelier indique explicitement que l'intensification du conflit dans la région a provoqué des perturbations sur les liaisons aériennes transitant par les hubs du Golfe, entraînant des annulations de vols et un ralentissement des réservations. Cette situation a particulièrement affecté le mois de mars 2026, traditionnellement stratégique pour l'industrie touristique mauricienne.

Rs 52 millions de janvier à mars

Selon la direction, l'impact direct de la guerre au Moyen-Orient aurait représenté une perte de revenus estimée à Rs 52 millions sur le trimestre. Cette contraction est principalement liée aux annulations de vols via les plateformes aériennes du Moyen-Orient, qui jouent un rôle crucial dans la connectivité de Maurice avec l'Europe et certains marchés asiatiques.

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Les chiffres du tourisme national illustrent déjà cette fragilité. Si les arrivées touristiques sur le trimestre progressent globalement de 6,8 % pour atteindre 348 445 visiteurs, le mois de mars affiche néanmoins une baisse de 1,8 % des arrivées aériennes. Un signal qui inquiète les opérateurs, car il intervient dans un contexte où le secteur dépend fortement de la stabilité des corridors aériens internationaux.

Malgré cet environnement plus difficile, Sun Limited parvient toutefois à maintenir une performance financière solide sur les neuf mois. Le chiffre d'affaires atteint presque Rs 6 milliards, en hausse de 34 % par rapport à l'année précédente. Hors ventes immobilières, la progression ressort à 13,2 %, soutenue par une amélioration de 11,5 % du RevPAR, indicateur clé du revenu par chambre disponible.

Sur le seul troisième trimestre, les revenus totalisent Rs 1,91 milliard contre Rs 1,44 milliard un an plus tôt. En excluant les activités immobilières, la croissance opérationnelle demeure significative avec une hausse de 14,8 %.

Bug des hubs

La rentabilité reste également bien orientée. L'EBITDA trimestriel (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) progresse de 41,7 % à Rs 647 millions, tandis que le bénéfice net trimestriel atteint Rs 391 millions, en hausse de 32,5 %. Sur neuf mois, le profit après impôt grimpe à Rs1,27 milliard.