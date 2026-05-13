Togo: Intéressant AAO de la GIZ Togo pour les Cabinets et Société d'études

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La GIZ, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, est une entreprise de la coopération internationale pour le développement durable qui opère sur tous les continents. Son objectif principal est d'améliorer durablement les conditions de vie des populations dans les pays de coopération. Sous la responsabilité du projet DeZon de la GIZ au Togo lance cet appel d'offres pour le recrutement d'un cabinet ou société d'études avec pour mission « d'élaboration d'un recueil de textes juridiques en faveur de l'égalité et l'équité de genre au Togo ».

Il s'agit d'un projet d'élaboration d'un recueil des textes et lois relatifs à la promotion des droits de la femme et de la jeune fille, en vigueur au Togo, et qui sera accessible à toutes les couches de la population.

Le bureau d'étude sera chargé de réaliser une analyse approfondie du cadre juridique national, sous régionale et internationale relatif à l'égalité et à l'équité de genre, en vue d'identifier et de retenir les textes pertinents, en extraire quelques articles prioritaires et les rassembler dans le recueil dans un langage facile à lire et à comprendre.

Domaine d'intervention : cadre juridique national relatif à l'égalité et à l'équité de genre.

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CONDITION D'ELIGIBILITE POUR ETRE ELIGIBLE LE CANDIDAT DEVRA :

1- Justifier qu'il est en règle avec l'administration fiscale et sociale de son Pays

2- Justifier d'un chiffre d'affaires annuel moyen, sur les trois (3) dernières années, d'au moins treize millions (13 000 000) F CFA

3- Justifier, à l'aide d'attestations de bonne fin d'exécution, de la réalisation de 2 (02) projet de référence dans l'Elaboration de document pédagogique ou une politique sectorielle (dont un (01) en Afrique occidentale).

NB : Les justificatifs seront demandés à l'étape de la soumission des offres.

Les soumissionnaires peuvent se présenter en cabinet/ société individuellement ou en groupement d'intérêt économique. En cas de groupement, seul les groupements solidaires sont acceptables. Ce type de groupement et son mandataire doivent être clairement indiqué dans la convention de

groupement. Il n'est pas possible de faire un groupement plus tard dans la procédure.

Pour retirer le dossier, faites un seul mail à l'adresse procurement-giztogo@giz.de jusqu'au 25.05.2026 à 12h00 au plus tard avec en objet uniquement le numéro « 7000009796 ».

Vous recevrez le dossier en moyenne à partir du troisième jour ouvrable suivant cette date.

Prenez soin d'indiquer en objet du mail la référence 7000009796

N'ajouter ni espaces, ni autres textes ou précisions, qui rendraient votre message introuvable. Dans tous les cas, la GIZ dégage sa responsabilité si votre mail ne lui est pas livré à temps, ou qu'il ne respecte pas la syntaxe de l'objet.

Dans le texte de votre mail, préciser les informations suivantes dans cet ordre exactement :

(1) Nom de la société

(2) Contact téléphonique

(3) Adresse mail

(4) Adresse physique.