Cote d'Ivoire: Caoutchouc naturel - Les usiniers producteurs exhortés à oeuvrer pour la durabilité du secteur

Plusieurs acteurs du secteur du caoutchouc naturel ont pris part, récemment, à l'espace Latrille Event, aux 2 Plateaux, à la première édition du dîner de gala des usiniers. Initiée par l'Association des usiniers producteurs de caoutchouc naturel (Aupcn), cette soirée festive visait à renforcer l'unité, la qualité et la durabilité du secteur hévéicole ivoirien.

La rencontre a réuni quelques dizaines d'usiniers et leurs partenaires sur le thème : « La discipline et l'unité des usiniers, gages de qualité et de durabilité du verger ivoirien ».

Au nombre des personnalités présentes, figuraient l'ancien ministre Félix Anoblé, président du conseil d'administration du Conseil hévéa-palmier à huile-coco ; Charles-Emmanuel Yacé, président du conseil d'administration de l'Apromac ; Lamine Sanogo, président du conseil d'administration de l'Aupcn.

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Tous ont appelé les usiniers producteurs à oeuvrer pour le renforcement de la cohésion et de la valorisation de la filière hévéa en Côte d'Ivoire. L'ancien ministre Félix Anoblé, Pca du Conseil hévéa-palmier à huile-coco, a adressé ses félicitations à l'Aupcn pour cette initiative qui contribue au renforcement des liens entre les acteurs de la filière, ainsi qu'à la promotion des valeurs de solidarité et de professionnalisme.

Le Pca de l'Aupcn, Lamine Sanogo, a, pour sa part, salué la mobilisation des usiniers et rappelé l'importance de l'unité et de la discipline dans un contexte marqué par les enjeux de compétitivité, de qualité et de durabilité de la filière hévéa ivoirienne. Il a aussi rappelé les enjeux de compétitivité et de durabilité, ainsi que le rôle stratégique des usiniers dans la structuration et la valorisation de cette filière.

Selon lui, cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis et d'amélioration continue des pratiques, en vue de garantir la qualité du caoutchouc ivoirien sur les marchés internationaux.

« À travers cette initiative, l'Aupcn réaffirme son engagement en faveur d'une filière hévéa unie, compétitive et résolument tournée vers la durabilité », a-t-il lancé. La cérémonie a été aussi marquée par la récompense des équipes victorieuses du tournoi interusiniers, dans une ambiance festive et fraternelle.

La Côte d'Ivoire est le premier producteur d'hévéa en Afrique et le 3e mondial (derrière la Thaïlande et l'Indonésie), avec une production dépassant 1,6 million de tonnes en 2023. Le secteur, soutenu par 180 000 à 240 000 planteurs, couvre plus de 800 000 hectares et représente environ 8% du Pib ivoirien.