Cote d'Ivoire: Skate/Abidjan Roller School 2026 - Belles démonstrations de Youssef Lahlou et Hope Dogoh

Côte d'Ivoire Skate, la fédération qui régule tous les sports de patinage et les sports de glisse dans le pays, se porte bien. Pendant deux week-ends de suite, les pratiquants de ce sport ont fait vibrer les pistes de Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.

Samedi, c'était la fête organisée par le club Abidjan Roller School (Ars). Une quatrième édition qui aura tenu toutes ses promesses, en présence de Mme Lydie Gninkibo, sous-directrice chargée des compétitions à la Direction générale des sports et de la vie fédérale (Dgsvf).

Une centaine d'enfants de 5 à 16 ans, amoureux du roller, ont rivalisé dans plusieurs épreuves de différents niveaux : les débutants au 100 m, les moyens, les intermédiaires et les avancés, etc. Les athlètes se sont également affrontés à travers un mini-championnat interclubs, avec cinq tours du circuit, des concours d'endurance, le show des fan-clubs, etc. Au bout de cette journée marathon, plusieurs athlètes se sont distingués.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi eux, Kouyaté Rania, intraitable au 100 m dans l'épreuve des avancés, avec un chrono de 19,52 secondes. Dans l'endurance filles, N'Zi Marie a été la plus rapide (2 min 48 s 46). Dans les épreuves du 100 m avancé garçons et de l'endurance avancée de la même catégorie, Lahlou Youssef a réalisé d'excellents chronos de 19,82 secondes et 3 min 42 s 98. C'est à juste titre qu'il a été désigné meilleur athlète de la compétition.

La meilleure athlète chez les dames a également été désignée. Il s'agit de Hope Dogoh, auteure de prestations inégalées, notamment en endurance avancée (3 min 31 s 36). « Le roller confirme qu'il a un public en Côte d'Ivoire. En tout cas, nous avons vu du beau monde, dans une belle ambiance. Bravo et félicitations aux organisateurs et à la fédération », a indiqué Mme Gninkibo.

Tandis que Julien Konan, président de Côte d'Ivoire Skate, saluait la bonne organisation de la 4e édition de l'événement. « Au vu de ce qui a été présenté, on peut constater que le roller compte de nombreux adeptes talentueux et passionnés en Côte d'Ivoire. Merci aux participants, aux athlètes et aux parents des athlètes », a-t-il déclaré.