Ethiopie: L'Éthiopie et la France ont conclu un accord de financement concessionnel de 54,6 millions d'euros destiné à moderniser le réseau électrique national

13 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la France ont signé un accord de prêt concessionnel de 54,6 millions d'euros destiné à numériser et moderniser le réseau national de transport d'électricité éthiopien.

Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, ont signé l'accord aujourd'hui à Addis-Abeba.

L'accord a été signé mercredi à Addis-Abeba par Ahmed Shide et Jean-Noël Barrot. Soutenu par le Trésor français, ce projet vise à renforcer les infrastructures énergétiques de l'Éthiopie grâce à des solutions numériques avancées.

Selon l'ambassade de France, la mise en oeuvre sera assurée par GE Vernova France et RTE International, en partenariat avec Ethiopian Electric Power.

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Le programme prévoit notamment l'automatisation des sous-stations électriques, l'amélioration de la gestion du réseau national ainsi que le renforcement des capacités techniques et de maintenance au Centre national de contrôle du réseau.

Ce financement s'inscrit dans le cadre du programme RISED, une initiative de 270 millions d'euros relevant de la stratégie européenne « Global Gateway », destinée à accompagner la transition énergétique et numérique de l'Éthiopie.

Les autorités estiment que le projet permettra à plus de quatre millions de personnes d'accéder à l'électricité, tout en réduisant significativement les coupures de courant et les émissions de carbone grâce à la modernisation des infrastructures existantes.

Lire l'article original sur ENA.

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