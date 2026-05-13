Pologne, 32e journée, 1re division.

Sur le banc au coup d'envoi, Gabriel Charpentier est entré à la 66e minute lors du match nul de Cracovie face au Radomiak Radom (0-0).

Avec 40 points et deux longueurs d'avance sur la zone rouge, Cracovie reste sous la menace de la relégation, à deux journées de la fin du championnat.

Russie, 33e journée, 2e division

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Le Yenisey dispose de l'Arsenal Tula (1-0), avec Emmerson Illoy Ayyet, titulaire, mais son Erving Botaka Yoboma, non retenu.

Suisse, 37e et avant-dernière journée, 1re division

Dans le derby lémanique, le Servette bat Lausanne 2-0. Bradley Mazikou était remplaçant et est entré à la 74e minute, alors que Morgan Poaty a joué toute la rencontre.

Blessé, Kévin Mouanga était forfait et pourrait manquer la dernière rencontre de son équipe.

Au classement, le Servette est 8e avec 50 points, suivi de Lausanne, 9e avec 42 points et douze longueurs d'avance sur la zone de relégation.

Suisse, 35e journée, 2e division

L'Etoile-Carouge est balayée chez le Xamax (0-3). Titulaire, Trésor Samba a été remplacé à la 73e minute.

Ukraine, 28e journée, 1re division

Le Polissya s'incline sur le terrain d'Epitsentr (2-3), sans Borel Tomandzoto, resté sur le banc.