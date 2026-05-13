Madagascar: Coopération - Le président malgache en séjour de 48 heures à Oyo

13 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Fiacre Kombo

Le colonel Michaël Randrianirina, investi président de la Refondation de la République de Madagascar, a entamé, le 13 mai, un séjour diplomatique de 48 heures en République du Congo. Il s'entretiendra avec son homologue congolais, Denis Sassou N'Guesso, sur les questions bilatérales et les enjeux africains.

À son arrivée à l'aéroport international d'Ollombo, le président malgache a été accueilli par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Jean Olessongo Ondaye. Il se trouve désormais à Oyo, ville du département de la Cuvette, où il prévoit des rencontres avec le président Denis Sassou N'Guesso. Cette rencontre représente une étape importante dans la consolidation de la coopération internationale entre Madagascar et la République du Congo.

La visite du colonel Randrianirina est d'autant plus symbolique qu'elle survient après une crise politique majeure en 2025, qui a vu le départ du président Andri Rajolina suite à des manifestations populaires dirigées par la Génération Z. Ancien commandant du corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques, le président Randrianirina est maintenant à la tête d'une transition de dix ans, menant vers de nouvelles élections.

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Cette visite de travail à Oyo est donc essentielle pour établir des partenariats stratégiques avec le Congo et favoriser un avenir politique serein pour Madagascar.

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